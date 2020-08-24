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Блогер «Руки-базуки» назвал Ефремова Иудой 

РИА Новости 1 час назад
«Руки-базуки» назвал Ефремова Иудой
Фото: соцсети
Блогер Кирилл Терешин по прозвищу "Руки-базуки" прокомментировал резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РЕН ТВ.

"Ефремов виновен, Ефремов убийца, мы требует справедливости, это Иуда, посадите его в тюрьму!" — заявил приехавший к зданию суда блогер.

По версии следствия, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице от полученных травм.
Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Очередное заседание по делу актера состоится в Пресненском суде в понедельник, 24 августа.
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Общество , Михаил Ефремов , Кирилл Терешин , Сергей Захаров , РЕН ТВ
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