Сергий направил к епархии «живой щит»

В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана схимонах Сергий ( Николай Романов ) направляет к стенам епархиального управления "живой щит из верующих людей".

В епархии опровергли информацию сторонников схимонаха Сергия о якобы обращении митрополита Кирилла к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем.

"Это сообщение — очередная манипуляция. Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре на праздновании одного из особо почитаемых образов пресвятой девы — толгской иконы, к стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем", — заявили в епархии.

Там добавили, что последователи схимонаха Сергия не знают, по какой причине он лишен священнического сана.

"В процессе общения выяснилось, что последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа — тогда как при внимательном прочтении этих документов, находящихся в открытом доступе, все становится ясным: и в чем не прав схимонах Сергий, за что лишен священнического сана, и почему его последователи сейчас не могут причащаться в храмах Русской православной церкви. К сожалению, имеющие уши да не слышат", — отметили в епархии.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей.

В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, станут незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.