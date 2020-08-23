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Схимонах Сергий направил к епархии «живой щит» из верующих 

РИА Новости 1 час назад
Сергий направил к епархии «живой щит»
Фото: РИА Новости
В Екатеринбургской епархии РПЦ рассказали РИА Новости, что лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) направляет к стенам епархиального управления "живой щит из верующих людей".
В епархии опровергли информацию сторонников схимонаха Сергия о якобы обращении митрополита Кирилла к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем.

"Это сообщение — очередная манипуляция. Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре на праздновании одного из особо почитаемых образов пресвятой девы — толгской иконы, к стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем", — заявили в епархии.

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Там добавили, что последователи схимонаха Сергия не знают, по какой причине он лишен священнического сана.

"В процессе общения выяснилось, что последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа — тогда как при внимательном прочтении этих документов, находящихся в открытом доступе, все становится ясным: и в чем не прав схимонах Сергий, за что лишен священнического сана, и почему его последователи сейчас не могут причащаться в храмах Русской православной церкви. К сожалению, имеющие уши да не слышат", — отметили в епархии.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, станут незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
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Общество , Николай Романов , Патриарх Кирилл , РПЦ , РИА Новости
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