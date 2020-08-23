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Соловьев устроил перепалку с бывшим адвокатом Ефремова 

Lenta.ru 2 часа назад
Адвокат Ефремова устроил скандал у Соловьева
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Владимир Соловьев устроил перепалку с Эльманом Пашаевым, бывшим адвокатом актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве. Трансляция доступна на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
В эфире был продемонстрирован документ, в котором утверждалось, что на срезе подушки безопасности обнаружены пот и эпителиальные клетки. Экспертам удалось установить принадлежность двух объектов Ефремову, однако выяснить происхождение третьего объекта — нет.

«Определить половую принадлежность и установить генетические признаки не представляется возможным, вероятно, в связи деградацией ДНК», — говорится в заключении.

Пашаев пытался обратить внимание на второй пункт, в котором говорилось о неизвестных следах. Однако, по мнению Соловьева, первый пункт, установивший следы ДНК на подушке безопасности, перевешивал этот аргумент. Он дословно зачитал Пашаеву этот вывод, после чего адвокат с улыбкой ответил, что Соловьев напомнил ему его в молодости, когда он работал корреспондентом и «был хуже Соловьева».
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Телеведущий уточнил, когда родился Пашаев.

«Я в своей молодости мог работать легко адвокатом. Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь!» — заявил Соловьев. Пашаев ответил, что поражается наглости и призвал поговорить его с «умными людьми».

Адвокат настаивал, что, по закону, если установить принадлежность объектов не удалось, они принадлежат не Ефремову. Соловьев утверждал, что эти данные проверить невозможно. После замечания телеведущего, что второй пункт не отменяет доказательности первого, адвокат закатил глаза.
В ходе разговора Пашаев сообщил, что на руле автомобиля не было отпечатков пальцев артиста. Он предоставил заключение экспертов, где было сказано, что отпечатков пальцев Ефремова на руле автомобиля обнаружено не было. Адвокат также отказался называть имя человека, который, по его мнению, находился за рулем в момент автоаварии.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Владимир Соловьев , Москва
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