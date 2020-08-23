Заявлено о победе России над коронавирусом

По его словам, российские врачи превзошли иностранных медиков по этому показателю. «Была господствующая точка зрения в мире и у нас в стране о том, что "разве у нас медицина?" "В Европе медицина, в Америке медицина". Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше», — подчеркнул Кириенко.

Так, Россия показала «совершенно другие результаты» по уровню смертности — врачам удалось спасти гораздо больше жизней. В целом за время пандемии страна показала морально-нравственный пример, обозначив в качестве ключевой цели именно жизни граждан. «В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила», — заключил он.