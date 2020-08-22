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Страна отметила День флага 

Победа РФ 1 час назад
В регионах России отметили День государственного флага. В мероприятиях по всей стране приняли участие десятки городов.
Первыми праздник встретили жители Дальнего Востока. Так, в Благовещенске (Амурская область) в ста метрах от границы с Китаем нарисовали триколор площадью 50 кв. метров. Во Владивостоке прошёл заезд на водных мотоциклах с российскими флагами, а в это время на набережной проходил массовый забег жителей города в футболках цветов госсимвола России.
Сибиряки из Красноярска отметили праздник 180-километровым заплывом по Енисею. В нём принимали участие восемь спортсменов, среди которых были чемпионы мира по плаванию в холодной воде. В течение трёх дней они плыли из села Новоселово, сменяя друг друга каждые полчаса, и финишировали в заливе Шумиха, где все вместе вышли из воды с флагами России.
В Новосибирске в цвета флага подсветят самый длинный в мире метромост над водой. Его протяжённость превышает два километра.
На главной базе Северного флота в Североморске (Мурманская область) подняли огромный триколор размером четыре на шесть метров. Право поднять флаг предоставили североморским волонтёрам, которые уже полгода оказывают помощь пожилым людям в условиях пандемии.
В центре Казани (Республика Татарстан) на пешеходной улице Баумана жители города создали российский триколор с помощью трафарета в виде отпечатка ладони и баллончиков с белой, синей и красной красками.
В Подмосковье День флага отметили рекордом. Парашютисты совершили прыжок с триколором, площадь которого пять тысяч квадратных метров, а вес — сто килограммов. Флаг стал самым большим в мире, с которым совершался прыжок.
В Ингушетии фестиваль бейсджампинга завершился прыжками с флагом России, а в Железноводске (Ставропольский край) воздушные шары выстроились в огромный триколор.
Останкинская башня в Москве и другие телебашни страны включили праздничную подсветку.
Огромный триколор, площадью около 1000 кв. метров, развернули у стен Музея Победы. В акции приняли участие сотни москвичесй и гостей столицы. Торжественная церемония прошла под Гимн России, который исполнил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации.
С 2015 года флаг ежегодно разворачивают у стен Музея Победы. В 2020 году, на фоне распространения коронавирусной инфекции, триколор в День России развернули в онлайн-пространстве. Флаг страны был создан из тысяч фотографий, присланных жителями всех регионов. Его можно было увидеть на портале Культура.РФ и на сайте Музея Победы.
В столице празднование Дня флага завершит шоу дронов, которое подготовил Mail.ru Group. В небо Москвы поднимутся 300 квадрокоптеров.
Кроме того, по всей стране прошли десятки конкурсов, викторин, квестов, флешмобов, лекций, мастер-классов и концертов, а также мото— и автопробегов, посвящённых государственному флагу России.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, некоторые акции провели в режиме онлайн.
Российский триколор получил статус национального флага 29 лет назад. Соответствующее постановление в РСФСР приняли 22 августа 1991 года. В этот день по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации.
Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.
Советская Россия в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем. Во время событий августа 1991 года в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор, и 1 ноября того же года флаг был утвержден Съездом народных депутатов РСФСР и сохранился после переименования советской республики в Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что депутаты предложили вывешивать флаг России на домах ветеранов или инвалидов боевых действий. Самый большой в истории триколор развернули в 2019 году в День Государственного флага.
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Общество , День флага России , Росгвардия , Mail.ru Group
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