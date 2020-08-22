Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

День флага России пензенцы отметили велопарадом 

penzainform.ru 2 часа назад
День флага России пензенцы отметили велопарадом
Фото: РИА Новости
Шестилетний Вова Киселев, несмотря на свой юный возраст, настоящий патриот. А потому пропустить праздник в честь российского триколора никак не мог.

«Сегодня — день флага моей страны. Поэтому я сегодня с ним здесь езжу», — заявил мальчик.

На Олимпийской аллее собрались пензенцы разных возрастов. Они испытывают гордость за государство, в котором живут.

«Три цвета — вера, надежда, любовь. Родина — она как мама: любимая и единственная. И флаг — символ нашего Отечества», — констатировала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Велопарад в стиле триколор проводится в Пензе второй год подряд. Участники могут использовать любые средства передвижения, но один из элементов одежды обязательно должна соответствовать названию мероприятия.

«Велосипеды, самокаты, ролики — с одним условием: футболка должна быть белая, синяя либо красная», — пояснила заместитель директора по культурно-досуговой работе ЦПКиО им. В. Г. Белинского Екатерина Шумилкина.

Длина дистанции — немногим больше двух километров. После того как финишировал последний зарегистрированный участник велопарада, состоялся розыгрыш призов.
Видео дня. Ефремов уволил Пашаева
penzainform.ru: последние новости
Стала известна программа Дня Государственного флага РФ в Пензе Стала известна программа Дня Государственного флага РФ в Пензе «Баба с фигурой»: Артемий Лебедев раскритиковал памятник «Родина-мать зовет!» «Баба с фигурой»: Артемий Лебедев раскритиковал памятник «Родина-мать зовет!» В России снова хотят запретить кальянные В России снова хотят запретить кальянные
Комментарии
Общество , День флага России , Вера Фейгина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давно оторвались от народа»: МИД против Лукашенко
«Давно оторвались от народа»: МИД против Лукашенко
Стали известны шокирующие подробности смерти Легкоступовой
Стали известны шокирующие подробности смерти Легкоступовой
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
Названо условие спасения Россией Лукашенко
Названо условие спасения Россией Лукашенко
Видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
01:35
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
В мире Политика
Лукашенко приготовился к войне
00:15
Лукашенко приготовился к войне
Армия В мире
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
00:16
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение