В Петербурге повысят взносы на капитальный ремонт 

Петербурге повысят взносы на капитальный ремонт. Об этом заявил председатель местного жилищного комитета Виктор Борщев, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Чиновник проверял состояние фасадов в историческом центре города и высказался перед журналистами предельно открыто:

«Мы вынуждены все равно повышать взнос на капитальный ремонт. Сегодня об этом уже надо говорить. Мы будем рассматривать варианты повышения взноса для того, чтобы в полном объеме выполнить и долги прошлых лет», — сказал Борщев.

Представители Фонда капремонта согласились с повышением цен. По их словам, если бы взносы в начале года не повысили, отставание от плана по ремонту фасадов в Петербурге стало бы критичным.

В 2020 году Фонд столкнулся с низкими сборами. Максимальная сумма с каждого дома не превышает 800 тысяч рублей. Ремонт фасада обходится от 14 до 20 миллионов.

Многие россияне в штыки воспринимают идею сбора средств на капремонт, поскольку их дома не попадают в ближайшем будущем в программу ремонта.