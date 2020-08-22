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В Петербурге повысят взносы на капитальный ремонт 

Майк Габриелян 1 час назад
В Петербурге повысят взносы на капитальный ремонт
Фото: ТАСС
В Петербурге повысят взносы на капитальный ремонт. Об этом заявил председатель местного жилищного комитета Виктор Борщев, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Чиновник проверял состояние фасадов в историческом центре города и высказался перед журналистами предельно открыто:

«Мы вынуждены все равно повышать взнос на капитальный ремонт. Сегодня об этом уже надо говорить. Мы будем рассматривать варианты повышения взноса для того, чтобы в полном объеме выполнить и долги прошлых лет», — сказал Борщев.

Представители Фонда капремонта согласились с повышением цен. По их словам, если бы взносы в начале года не повысили, отставание от плана по ремонту фасадов в Петербурге стало бы критичным.
В 2020 году Фонд столкнулся с низкими сборами. Максимальная сумма с каждого дома не превышает 800 тысяч рублей. Ремонт фасада обходится от 14 до 20 миллионов.
Многие россияне в штыки воспринимают идею сбора средств на капремонт, поскольку их дома не попадают в ближайшем будущем в программу ремонта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты рассказали, от чего зависит очередность капремонта дома.
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Общество , Санкт-Петербург
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