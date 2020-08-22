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Российские дайверы развернули триколор на дне Черного моря 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российские дайверы развернули триколор на дне Черного моря
Фото: Lenta.ru
Российские дайверы развернули триколор на дне Черного моря. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».
Флаг размером один метр на 70 сантиметров был развернут в акватории Малой бухты в Анапе. Отмечается, что акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.
Организаторами мероприятия стали местные дайверы из центра «Аква Глобус» и представители совета молодежи при городской администрации.
На главной площади Анапы 22 августа развернули триколор размером 10 на 15 метров. Знамя вынесли казаки, которые входят в почетный караул Кубанского казачьего войска, отмечает издание.
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Общество , День флага России , Анапа
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