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Российские дайверы развернули триколор на дне Черного моря. Об этом сообщает портал «ФедералПресс».

Флаг размером один метр на 70 сантиметров был развернут в акватории Малой бухты в Анапе . Отмечается, что акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Организаторами мероприятия стали местные дайверы из центра «Аква Глобус» и представители совета молодежи при городской администрации.

На главной площади Анапы 22 августа развернули триколор размером 10 на 15 метров. Знамя вынесли казаки, которые входят в почетный караул Кубанского казачьего войска, отмечает издание.