Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Полиция Москвы задержала 11 человек у белорусского посольства 

News.ru и ещё 5 1 час назад
У белорусского посольства в Москве задержали 11 человек
Фото: News.ru
В Москве около белорусского посольства задержали 11 человек. Они вышли на акцию солидарности с протестующими против официальных итогов президентских выборов.
Так, в автозак попал и участник музыкальной группы Rodonitza Олег Климов. Сотрудники правоохранительных органов не стали объяснять ему причину задержания, информирует «ОВД-Инфо».
В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Люди не согласны с итогами президентских выборов, результаты которых, как они считают, были сфальсифицированы, также демонстранты требуют прекратить насилие со стороны правоохранительных органов.
Сегодня участники протестов вышли на «Марш новой Беларуси». Сначала демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой». Здесь их встретили силы Минобороны, вышедшие сегодня на охрану монумента, писал NEWS.ru.
Видео дня. Тигр вышел к рыбакам и украл у них ведро
News.ru: последние новости
Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса Ставшая мемом поклонница Ефремова объяснила своё нахождение на заседаниях Ставшая мемом поклонница Ефремова объяснила своё нахождение на заседаниях Жителей России предупредили о постоянных природных аномалиях Жителей России предупредили о постоянных природных аномалиях
Общество , Олег Климов , Министерство обороны , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Появился сценарий смены политического курса в Белоруссии
Появился сценарий смены политического курса в Белоруссии
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти
Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение