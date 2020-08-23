У белорусского посольства в Москве задержали 11 человек

Москве около белорусского посольства задержали 11 человек. Они вышли на акцию солидарности с протестующими против официальных итогов президентских выборов.

Так, в автозак попал и участник музыкальной группы Rodonitza Олег Климов . Сотрудники правоохранительных органов не стали объяснять ему причину задержания, информирует «ОВД-Инфо».

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Люди не согласны с итогами президентских выборов, результаты которых, как они считают, были сфальсифицированы, также демонстранты требуют прекратить насилие со стороны правоохранительных органов.