Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Самый большой в мире флаг России развернули в небе над Подмосковьем 

РИАМО и ещё 4 2 часа назад
Самый большой в мире флаг РФ развернули над Подмосковьем
Фото: РИАМО
Парашютисты развернули гигантский российский триколор в небе над Подмосковьем, это самый большой флаг в мире, с которым был совершен прыжок, сообщает ТАСС.
Мероприятие приурочили ко Дню флага России, который отмечается в субботу.

«Холдинг «Технодинамика» развернул в небе над Подмосковьем российский триколор размером с футбольное поле. Площадь стяга составила 5 тысяч квадратных метров, а вес — порядка 100 килограммов», — говорится в сообщении.

Для прыжка была использована экспериментальная парашютная система типа «крыло». Ее разработали специалисты НИИ «Парашютостроения».
Достижение зафиксировали эксперты книги «Гиннесс. Мировые рекорды», однако из-за санкций в отношении РФ рекорд невозможно официально зарегистрировать.
По словам советника гендиректора холдинга по парашютостроению Сергея Хурсевича, подготовка флага такого масштаба и самого прыжка заняла порядка одного месяца.
День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве официально впервые подняли триколор. Он заменил красное полотно с серпом и молотом, которое являлось флагом СССР.
Видео дня. Ефремов уволил Пашаева
РИАМО: последние новости
​Специалист рассказал об особенностях заболевания Ефремова ​Специалист рассказал об особенностях заболевания Ефремова Начался второй этап испытаний отечественной вакцины от Covid‑19 Начался второй этап испытаний отечественной вакцины от Covid‑19 В сентябре в России ожидается значительный рост цен на ПК и ноутбуки В сентябре в России ожидается значительный рост цен на ПК и ноутбуки
Комментарии
Общество , Другое , День флага России , Технодинамика , ИТАР-ТАСС , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пикантное видео: что произошло на свадьбе борца
Пикантное видео: что произошло на свадьбе борца
Назван новый лидер преступного мира
Назван новый лидер преступного мира
Восстановлена картина убийства вора в законе Лоту Гули
Восстановлена картина убийства вора в законе Лоту Гули
«Режет ухо!»: итальянку взбесил русский язык
«Режет ухо!»: итальянку взбесил русский язык
Видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Лукашенко приготовился к войне
00:15
Лукашенко приготовился к войне
Армия В мире
«С понедельника пусть не обижаются»
02:42
«С понедельника пусть не обижаются»
В мире
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение