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Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света 

Майк Габриелян 4 минуты назад
Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света
Фото: ТАСС
Патриарх Кирилл призвал христиан готовиться к концу света. Об этом он заявил в проповеди, произнесенной после литургии в Соловецком монастыре. Речь главы РПЦ опубликована на сайте Московского патриархата.
Религиозный деятель отметил, что надо помнить не только о вселенском конце света, но и о собственной смерти. Он разъяснил верующим значение отрывка из Евангелия: «померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей».
Патриарх сказал, что речь идет о конце человеческой истории, о «втором страшном и славном пришествии Господа». Поэтому забота о спасении души должна быть самым важным приоритетом, а всё иное «нужно поставить на периферию».

«Конечно, можно размышлять о конце света. А можно и не размышлять — к нам это не имеет никакого отношения. К нам имеет отношение наш собственный, личный конец света, который, мои дорогие, не за горами, даже если мы совсем молоды. Потому что и 50, и 70, и 100 лет — это мгновение даже в человеческой истории, а не только в космическом измерении», — сказал патриарх.

Ранее «Рамблер» сообщал, что патриарх Кирилл призвал власть и общество Белоруссии к диалогу.
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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ
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