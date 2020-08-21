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В России изменят один из нацпроектов 

Lenta.ru 1 час назад
В России изменят один из нацпроектов
Фото: РИА Новости
Минпросвещения cкорректирует национальный проект «Образование», акцентировав внимание на школах. Об изменениях в одном из нацпроектов сообщила в пятницу заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева в ходе августовского педагогического форума в Великом Новгороде, передает ТАСС. Ранее большое внимание обращалось на допобразование.

«Национальный проект ["Образование] имеет очень хороший старт, очень хороший ресурс в поддержке новых форм дополнительного образования, но мы все с вами знаем, что только дополнительным образованием решить задачу качественного образования в школе рядом с домом невозможно, — сказала Васильева. — В этой связи большое внимание внутри национального проекта будет уделяться общему образованию».

Она уточнила, что после корректировки школы начнут комплектоваться новым оборудованием, которое можно использовать и в процессе выполнения учебных программ, и для программ дополнительного образования. Также будет поставляться новое оборудование в колледжи.
Кроме того, на федеральном уровне будут приняты меры для оказания помощи педагогам в повышении квалификации. В решении этих задач будут принимать участие педагогические вузы. Наконец, в рамках нацпроекта внимание будут уделять семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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Общество , Образование , Татьяна Васильева , ИТАР-ТАСС
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