Предзаказ на вакцину: мошенники «разводят» россиян

Компании в сфере информационной безопасности зафиксировали массовое создание фейковых страниц о вакцине от COVID-19 после того, как власти объявили о ее регистрации. На некоторых сайтах злоумышленники предлагают оформить предзаказ на разработанный в РФ препарат в количестве от 10 тыс. до 1 млн доз с внесением предоплаты. В Минздраве сообщили «Газете.Ru», что все интернет-объявления о продаже и предзаказе вакцины — фейки.

В Минздраве назвали фейковыми все предложения по предзаказу и продаже вакцины от COVID-19, зарегистрированной в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер. Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса, — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью», — подчеркнул чиновник.

Компании в области информационной безопасности ранее сообщили о массовом создании в сети фейковых доменов на тему вакцины от коронавируса нового типа после того, как власти зарегистрировали ее. За десять дней с момента регистрации в зонах.com и.ru появилось 113 таких доменов, заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин «Коммерсанту». Лишь за одни сутки с 19 по 20 августа в сети было обнаружено 14 ресурсов, содержащих в имени подстроку «vaccin».

Сайтов, на которых уже есть информация, в компании Infosecurity насчитали более десятка — на одном из таких мошенники предлагают оформить предзаказ на вакцину в количестве от 10 тыс. до 1 млн доз. При этом часть препарата предлагают оплачивать заранее.

Чтобы пользователи больше доверяли материалам на странице, злоумышленники могут добавить на нее элементы известных брендов, рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяны Сидорина. Кроме того, по словам эксперта, нарушители способны сбить с толку товарами с огромной скидкой здесь и сейчас.

На многих данных ресурсах пока нет никаких материалов, но в скором времени мошенники могут начать их наполнять, уверен Волошин. Некоторые фейковые страницы будут использоваться злоумышленниками в качестве резерва — если одну из них заблокируют, то они перейдут на вторую, сказала Сидорина. Обычно такие сайты живут не больше суток, но «бывают и долгоиграющие истории», пояснила специалист «Коммерсанту».

При этом обезвредить такие сайты специалистам в области информационной безопасности не составляет труда. Об этом сообщил «Газете.Ru» координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (Роцит) Урван Парфентьев. Он подчеркнул, что все способы мошенничества, которые использовали злоумышленники во время пандемии, были известны экспертам и до начала распространения COVID-19.

«Это все старые, давно известные угрозы, приспосабливаемые злоумышленниками к новому информационному поводу. В таких случаях практикуется стандартная процедура: проходит выявление и проверка подобного сайта, после чего, если возникают основания полагать, что доменное имя используется в противоправных целях, его разделигируют», — уточнил Парфентьев.

Подобные страницы, спекулирующие на теме вакцины, существовали и раньше — за июль и август в Infosecurity a Softline Company их насчитали 445 штук, то есть темп создания был примерно по девять доменов в день.

На этих сайтах злоумышленники преимущественно предлагали посетителям приобрести несуществующую вакцину или лекарство от COVID-19 — в лучшем случае высланные препараты оказывались просто БАДами,

отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский в разговоре с «Коммерсантом».

Используют мошенники и рассылки на почты пользователей якобы с важной информацией о вакцине. Таким образом они пытаются заставить человека запустить из письма вредоносное вложение, открыть мошеннический сайт или документ, рассказали аудиторы информационной безопасности Digital Security Иван Чалыкин и Илья Булатов

Эксперты обеспокоены ростом числа интернет-угроз, связанных с коронавирусом. Исследование компании Trend Micro показало, что число обращений граждан с соответствующими жалобами увеличилось в три-четыре раза, сообщил технический директор организации Михаил Кондрашин. Он отметил, что в первом полугодии сотрудники зафиксировали около 9 млн угроз, эксплуатирующих тему COVID-19.

Тем не менее в Центре безопасного интернета обладают противоположной информацией — там заверили «Газету.Ru», что после снятия ограничений число мошенников, спекулирующих на теме коронавируса, уменьшилось.

«С марта по май выросло все, что связано с мошенничеством и со сбором персональных данных. Наблюдался всплеск регистрации доменов, связанных с ковидной тематикой. Когда ограничительные мероприятия стали сходить на нет, количество регистрируемых доменов стало уменьшаться», — отметил координатор центра Парфентьев.

При этом он подчеркнул, что за весь период действия ограничительных мер эпидемиологической безопасности наблюдалось снижение количества предложений от наркоторговцев.