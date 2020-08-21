Предзаказ на вакцину: мошенники «разводят» россиян

Компании в сфере информационной безопасности зафиксировали массовое создание фейковых страниц о вакцине от COVID-19 после того, как власти объявили о ее регистрации. На некоторых сайтах злоумышленники предлагают оформить предзаказ на разработанный в РФ препарат в количестве от 10 тыс. до 1 млн доз с внесением предоплаты. В Минздраве сообщили «Газете.Ru», что все интернет-объявления о продаже и предзаказе вакцины — фейки.
В Минздраве назвали фейковыми все предложения по предзаказу и продаже вакцины от COVID-19, зарегистрированной в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
«Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер. Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса, — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью», — подчеркнул чиновник.
Компании в области информационной безопасности ранее сообщили о массовом создании в сети фейковых доменов на тему вакцины от коронавируса нового типа после того, как власти зарегистрировали ее. За десять дней с момента регистрации в зонах.com и.ru появилось 113 таких доменов, заявил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин
«Коммерсанту». Лишь за одни сутки с 19 по 20 августа в сети было обнаружено 14 ресурсов, содержащих в имени подстроку «vaccin».
Сайтов, на которых уже есть информация, в компании Infosecurity насчитали более десятка — на одном из таких мошенники предлагают оформить предзаказ на вакцину в количестве от 10 тыс. до 1 млн доз. При этом часть препарата предлагают оплачивать заранее.
Чтобы пользователи больше доверяли материалам на странице, злоумышленники могут добавить на нее элементы известных брендов, рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского»
Татьяны Сидорина. Кроме того, по словам эксперта, нарушители способны сбить с толку товарами с огромной скидкой здесь и сейчас.
На многих данных ресурсах пока нет никаких материалов, но в скором времени мошенники могут начать их наполнять, уверен Волошин. Некоторые фейковые страницы будут использоваться злоумышленниками в качестве резерва — если одну из них заблокируют, то они перейдут на вторую, сказала Сидорина. Обычно такие сайты живут не больше суток, но «бывают и долгоиграющие истории», пояснила специалист «Коммерсанту».
При этом обезвредить такие сайты специалистам в области информационной безопасности не составляет труда. Об этом сообщил «Газете.Ru» координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (Роцит) Урван Парфентьев. Он подчеркнул, что все способы мошенничества, которые использовали злоумышленники во время пандемии, были известны экспертам и до начала распространения COVID-19.
«Это все старые, давно известные угрозы, приспосабливаемые злоумышленниками к новому информационному поводу. В таких случаях практикуется стандартная процедура: проходит выявление и проверка подобного сайта, после чего, если возникают основания полагать, что доменное имя используется в противоправных целях, его разделигируют», — уточнил Парфентьев.
Подобные страницы, спекулирующие на теме вакцины, существовали и раньше — за июль и август в Infosecurity a Softline Company их насчитали 445 штук, то есть темп создания был примерно по девять доменов в день.
На этих сайтах злоумышленники преимущественно предлагали посетителям приобрести несуществующую вакцину или лекарство от COVID-19 — в лучшем случае высланные препараты оказывались просто БАДами,
отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский в разговоре с «Коммерсантом».
Используют мошенники и рассылки на почты пользователей якобы с важной информацией о вакцине. Таким образом они пытаются заставить человека запустить из письма вредоносное вложение, открыть мошеннический сайт или документ, рассказали аудиторы информационной безопасности Digital Security Иван Чалыкин и Илья Булатов
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Эксперты обеспокоены ростом числа интернет-угроз, связанных с коронавирусом. Исследование компании Trend Micro показало, что число обращений граждан с соответствующими жалобами увеличилось в три-четыре раза, сообщил технический директор организации Михаил Кондрашин. Он отметил, что в первом полугодии сотрудники зафиксировали около 9 млн угроз, эксплуатирующих тему COVID-19.
Тем не менее в Центре безопасного интернета обладают противоположной информацией — там заверили «Газету.Ru», что после снятия ограничений число мошенников, спекулирующих на теме коронавируса, уменьшилось.
«С марта по май выросло все, что связано с мошенничеством и со сбором персональных данных. Наблюдался всплеск регистрации доменов, связанных с ковидной тематикой. Когда ограничительные мероприятия стали сходить на нет, количество регистрируемых доменов стало уменьшаться», — отметил координатор центра Парфентьев.
При этом он подчеркнул, что за весь период действия ограничительных мер эпидемиологической безопасности наблюдалось снижение количества предложений от наркоторговцев.
«После консультации со специалистами мы предположили, что это связано с тем, что в период ограничительных мероприятий стало тяжело доставлять товар. Потому что одинокий человек, тем более что-то закладывающий на пустой улице, сразу привлекал внимание. Не оправдались прогнозы в части всплеска сексуальной эксплуатации. И, что нас особенно удивило, не возник всплеск кибер-унижений, хотя мы его ожидали», — резюмировал эксперт.
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