Телеведущий решил прокомментировать протесты в Белоруссии.

В своем Facebook Михаил Ширвиндт решил поделиться собственным мнением по поводу белорусских протестов. Больше всего ведущего возмутили пользователи социальной сети Instagram, которые выступают против такой демонстрации несогласия с властью. Ширвиндт назвал свой комментарий «Гневный пост».

Несколькими днями ранее в Instagram Михаила появился видеоролик, который телеведущий снял рядом с посольством Белоруссии в Москве. На ролике Ширвиндт запечатлел, как несколько молодых женщин поют песню о свободе и держат в руках белые ленточки. Многие пользователи Instagram негативно высказались по поводу опубликованного видео — по мнению комментаторов, Михаил, таким образом, поддерживает «политический спектакль». Также подписчики ведущего написали о том, что такими действиями Ширвиндт позорит имя своего отца. Кроме того, телеведущего заподозрили в том, что он хочет повторения украинских и грузинских протестов в Белоруссии.

Однако Ширвиндт сразу же прокомментировал свою публикацию. Он сказал, что всем сердцем желает жителям Белоруссии только добра. Михаил отметил, что считает действия Лукашенко неправильными и считает, что такому президенту самое место в тюрьме.

По мнению Михаила, гнев комментаторов объясняется довольно просто — большинство людей, которые оказались недовольны его постом, взрослые люди, которые утратили способность «думать гибким умом и вообще думать». Ширвиндт также добавил, что такие люди легко поддаются воздействию со стороны — они слушают «пропаганду и несут помойку в массы», в то время как более молодое поколение готово отстаивать свои права и поэтому борется с диктатурой.

Михаил Ширвиндт отметил, что огромное количество молодых людей сейчас активно принимают участие в протестах, как в Москве, так и в Минске, пытаясь свергнуть Лукашенко с поста президента Белоруссии. По словам Михаила, более взрослому поколению не стоит лезть в эту ситуацию с нравоучениями. В конце своего обращения Ширвиндт написал о том, что старикам нужно найти собственные каналы для таких обсуждений и делиться этой пропагандой друг с другом, но не лезть к молодежи. По мнению Михаила, подрастающее поколение имеет все шансы на победу в этой войне, а всем несогласным стоит «пойти в жопу».