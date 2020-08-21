В Оренбурге полиция устроит флешмоб в честь Дня флага России 

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В Оренбурге 22 августа в честь Дня государственного флага России полиция организует праздничный флешмоб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В первой половине дня полицейские устроят музыкальное шествие по главной городской улице. Оркестр культурного центра УМВД России по Оренбургской области под сопровождением мотоцикла дорожно-патрульной службы и знаменной группы с флагами Российской Федерации пройдет строевым шагом и исполнит патриотические музыкальные композиции.

Напомним, День государственного флага России был установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ и ежегодно отмечается 22 августа.