Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Оренбурге полиция устроит флешмоб в честь Дня флага России 

ИА Regnum 2 часа назад
В Оренбурге полиция устроит флешмоб в честь Дня флага России
Фото: РИА Новости
В Оренбурге 22 августа в честь Дня государственного флага России полиция организует праздничный флешмоб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
В первой половине дня полицейские устроят музыкальное шествие по главной городской улице. Оркестр культурного центра УМВД России по Оренбургской области под сопровождением мотоцикла дорожно-патрульной службы и знаменной группы с флагами Российской Федерации пройдет строевым шагом и исполнит патриотические музыкальные композиции.
Напомним, День государственного флага России был установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ и ежегодно отмечается 22 августа.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
ИА Regnum: последние новости
Названы остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы России Названы остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы России В Симферополе планируют ограничить подачу воды – источник В Симферополе планируют ограничить подачу воды – источник В изоляторе в Белоруссии остался один гражданин РФ – посольство РФ В изоляторе в Белоруссии остался один гражданин РФ – посольство РФ
Общество , День флага России , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
Видео
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение