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Путин поздравил Сергея Сельянова с юбилеем 

ТАСС 1 час назад
Путин поздравил Сельянова с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера и руководителя кинокомпании СТВ Сергея Сельянова с 65-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Высочайшая компетентность, богатый творческий потенциал и практический опыт позволили вам добиться успеха в различных кинематографических профессиях, стать востребованным продюсером, режиссером и сценаристом, эффективным организатором и руководителем. Ваша многогранная плодотворная деятельность, значимый вклад в укрепление лучших традиций отечественного киноискусства и анимации достойны самого глубокого признания", — отметил глава государства.

Сергей Сельянов — советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 1992 году Сельянов организовал и возглавил кинокомпанию СТВ, занимающуюся производством и продвижением новых российских фильмов. Среди знаменитых работ СТВ — картины "Операция "С Новым годом", "Про уродов и людей", "Брат", "Особенности национальной рыбалки", "Сестры", "Кукушка" и другие фильмы.
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Комментарии
Общество , Сергей Сельянов , Владимир Путин
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