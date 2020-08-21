Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Белоруссия в огне. Главное

Как в Сочи "разводят" россиян

Александр Котлеткин
49 минут назад
Комментарии6
Россиянка раскрыла схемы обмана туристов после отдыха в Сочи. Наблюдениями девушка поделилась в своем блоге «Нескучная жизнь» на платформе «Яндекс Дзен». Об этом сообщает Lenta.ru.
Россиянка раскрыла схемы обмана туристов после отдыха в Сочи. Наблюдениями девушка поделилась в своем блоге «Нескучная жизнь» на платформе «Яндекс Дзен». Об этом сообщает Lenta.ru.
1/12  Россиянка раскрыла схемы обмана туристов после отдыха в Сочи. Наблюдениями девушка поделилась в своем блоге «Нескучная жизнь» на платформе «Яндекс Дзен». Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
По словам туристки, денег можно лишиться уже при аренде жилья, оплатив его на фейковом сайте или наткнувшись на ложное объявление. На месте окажется, что квартира не сдается, а получивший деньги человек не является ее хозяином.
2/12 По словам туристки, денег можно лишиться уже при аренде жилья, оплатив его на фейковом сайте или наткнувшись на ложное объявление. На месте окажется, что квартира не сдается, а получивший деньги человек не является ее хозяином.
Фото: РИА Новости
«Или бронируете номер по хорошей стоимости, но, когда приезжаете, оказывается, что по какой-либо причине в гостиницу заселиться нельзя. И вам предложат варианты по более высокой цене. Учитывая положение, большинство соглашаются», — написала автор блога.
3/12 «Или бронируете номер по хорошей стоимости, но, когда приезжаете, оказывается, что по какой-либо причине в гостиницу заселиться нельзя. И вам предложат варианты по более высокой цене. Учитывая положение, большинство соглашаются», — написала автор блога.
Фото: РИА Новости
Кроме того, местные жители обманывают туристов при продаже экскурсий.
4/12 Кроме того, местные жители обманывают туристов при продаже экскурсий.
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
«Уличные бюро продают вам тур, скажем, по цене 700 рублей против ценника отеля 2300 рублей. Во время экскурсии вдруг выясняется, что нужно еще заплатить за вход в достопримечательность, например, на Красной Поляне это будет 1700 рублей. Вам "забыли" сказать об этом сразу», — отметила путешественница.
5/12 «Уличные бюро продают вам тур, скажем, по цене 700 рублей против ценника отеля 2300 рублей. Во время экскурсии вдруг выясняется, что нужно еще заплатить за вход в достопримечательность, например, на Красной Поляне это будет 1700 рублей. Вам "забыли" сказать об этом сразу», — отметила путешественница.
Фото: РИА Новости
Во время экскурсии туристов могут завезти на обед или дегустацию с ценами «в три-четыре раза выше, чем в самом городе».
6/12 Во время экскурсии туристов могут завезти на обед или дегустацию с ценами «в три-четыре раза выше, чем в самом городе».
Фото: РИА Новости
Некоторые местные жители продают приезжим дешевое заводское вино, выдавая его за домашнее, и обвешивают их на рынках при покупке фруктов или овощей сетками.
7/12 Некоторые местные жители продают приезжим дешевое заводское вино, выдавая его за домашнее, и обвешивают их на рынках при покупке фруктов или овощей сетками.
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
«Вместо озвученных 15 килограммов может быть только восемь», — отметила россиянка.
8/12 «Вместо озвученных 15 килограммов может быть только восемь», — отметила россиянка.
Фото: РИА Новости
9/12 
10/12 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/12 
12/12 
По словам туристки, денег можно лишиться уже при аренде жилья, оплатив его на фейковом сайте или наткнувшись на ложное объявление. На месте окажется, что квартира не сдается, а получивший деньги человек не является ее хозяином.
«Или бронируете номер по хорошей стоимости, но, когда приезжаете, оказывается, что по какой-либо причине в гостиницу заселиться нельзя. И вам предложат варианты по более высокой цене. Учитывая положение, большинство соглашаются», — написала автор блога.
Кроме того, местные жители обманывают туристов при продаже экскурсий.
«Уличные бюро продают вам тур, скажем, по цене 700 рублей против ценника отеля 2300 рублей. Во время экскурсии вдруг выясняется, что нужно еще заплатить за вход в достопримечательность, например, на Красной Поляне это будет 1700 рублей. Вам "забыли" сказать об этом сразу», — отметила путешественница.
Во время экскурсии туристов могут завезти на обед или дегустацию с ценами «в три-четыре раза выше, чем в самом городе».
Некоторые местные жители продают приезжим дешевое заводское вино, выдавая его за домашнее, и обвешивают их на рынках при покупке фруктов или овощей сетками.
«Вместо озвученных 15 килограммов может быть только восемь», — отметила россиянка.
Комментарии6
Общество,Фото,Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители