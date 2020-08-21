Как в Сочи "разводят" россиян

Россиянка раскрыла схемы обмана туристов после отдыха в Сочи . Наблюдениями девушка поделилась в своем блоге «Нескучная жизнь» на платформе «Яндекс Дзен». Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам туристки, денег можно лишиться уже при аренде жилья, оплатив его на фейковом сайте или наткнувшись на ложное объявление. На месте окажется, что квартира не сдается, а получивший деньги человек не является ее хозяином.

«Или бронируете номер по хорошей стоимости, но, когда приезжаете, оказывается, что по какой-либо причине в гостиницу заселиться нельзя. И вам предложат варианты по более высокой цене. Учитывая положение, большинство соглашаются», — написала автор блога.

Кроме того, местные жители обманывают туристов при продаже экскурсий.

«Уличные бюро продают вам тур, скажем, по цене 700 рублей против ценника отеля 2300 рублей. Во время экскурсии вдруг выясняется, что нужно еще заплатить за вход в достопримечательность, например, на Красной Поляне это будет 1700 рублей. Вам "забыли" сказать об этом сразу», — отметила путешественница.

Во время экскурсии туристов могут завезти на обед или дегустацию с ценами «в три-четыре раза выше, чем в самом городе».

Некоторые местные жители продают приезжим дешевое заводское вино, выдавая его за домашнее, и обвешивают их на рынках при покупке фруктов или овощей сетками.