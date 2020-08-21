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Коронавирус: названы самые опасные регионы 

Мария Иванова и ещё 39 41 минуту назад
Коронавирус: названы самые опасные регионы
Фото: РИА Новости
Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян разделил российские регионы на несколько зон по степени распространения коронавируса. В наиболее безопасную, «зеленую», зону вошли 11 регионов, передает РИА Новости.
Согласно модели Тавадяна, ситуация с коронавирусом нормализовалась в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Тыве, Магаданской, Новгородской, Московской, Брянской, Тверской и Курской областях, а также в Забайкальском и Приморском краях.
К «светло-зеленым» регионам с положительно-стабильной ситуацией ученый, в частности, отнес Москву, Дагестан, Чечню, Татарстан, Ростовскую область и Ставропольский край.
В числе «желтых» регионов с удовлетворительной ситуацией оказались Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодарский край и Калининградская область.
В «красной», наиболее опасной, зоне находятся Удмуртия, Крым, Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская и Курганская области, а также Еврейская автономная область.
По словам Тавадяна, за последний месяц «красную» зону покинули Коми, Севастополь и Оренбургская область.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 4 870 случаев коронавируса. Число случаев за все время наблюдения выросло до 946 976 человек.
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Общество , РИА Новости
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