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Мигрантов в России захотели контролировать 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Мигрантов в России захотели контролировать
Фото: РИА Новости
Минкомсвязи России займется разработкой платформы учета и оповещения мигрантов. Как пишет «Коммерсантъ», это позволит властям не только вести их учет, но и контролировать перемещения.
Разработкой соответствующей IT-инфраструктуры ранее хотели заняться специалисты МВД России, однако кураторство было передано Минкомсвязи, поскольку платформа должна быть интегрирована с порталом госуслуг. Тем не менее представители силовых структур войдут в рабочую группу по созданию сервиса, указывает профильный федеральный чиновник в беседе с журналистами газеты.
Предполагается, что у мигрантов появится мобильное приложение с личным кабинетом, через которое они, в частности, смогут пользоваться госуслугами. Доступ к сервису будет открыт, даже если они не находятся на территории России. В рамках платформы будет создана единая база данных иностранных граждан, а ведомства смогут обмениваться между собой сведениями для предоставления иностранцам госуслуг в электронном виде.
По словам заместителя гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрея Шолохова, система мониторинга мигрантов будет основана на информации о дате, месте въезда или выезда. Поступление таких данных в электронном виде соответствует международной практике, отметил эксперт. Он также предупредил, что, помимо удобного интерфейса для доступа мигрантов к госуслугам, специальное приложение также может следить за их перемещением по стране. С точки зрения международных актов это незаконно, подчеркнул Шолохов.
Хорошей альтернативой приложению специалист считает открытие для них инфраструктуры сайта gosuslugi.ru и МФЦ.
В начале августа заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил усложнить процедуру предоставления права на работу мигрантам. По словам Медведева, с новыми правилами мигрант сможет въехать в Россию только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства. Бывший премьер-министр отмечал, что на фоне пандемии коронавируса почти половина мигрантов (40 процентов) лишились работы. По его оценке, это может потенциально способствовать росту криминала в стране.
Больше половины россиян (почти 60 процентов) поддержали идею Медведева усложнить жизнь трудовым мигрантам. Только 15 процентов респондентов отнеслись к такой инициативе негативно. Среди тех, кто поддерживает идею Медведева, большинство в возрасте от 45 лет и старше (68 процентов) и чаще всего — мужчины.
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Общество , Дмитрий Медведев , Минкомсвязи РФ , Совет безопасности РФ , МВД
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