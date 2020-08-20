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В Крыму рассказали об ограничениях подачи воды в Симферополе 

RT на русском 1 час назад
В Симферополе вводят ограничения на воду
Фото: РИА Новости
В Крыму в ночь на 24 августа начнут применять ограничение водоснабжения в Симферополе и 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.
Об этом, как передаёт Крыминформ, в эфире телеканала «Крым 24» заявил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«В 00.00 с воскресенья на понедельник, то есть с 23 на 24 августа этого года, мы снижаем подъём воды с водохранилищ на небольшую величину», — сказал он.

Также он заявил, что будет прекращено горячее водоснабжение «по всему городу». Он добавил, что с 31 августа будет уменьшен отбор воды с водохранилищ.

«И с 7 сентября мы будем вводить уже почасовую подачу воды — утро, вечер. Мы указываем время подачи воды», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым , Симферополь
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