Консилиум врачей считает, что перелет представляет опасность для жизни Навального

"Мои коллеги, коллеги из Москвы совместно с большим консилиумом приняли решение, что очень много рисков, поэтому транспортировать его [Навального] никуда нельзя. С учетом того, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя нормально, а резкое ухудшение состояния возникло в воздухе, то есть версия, что именно перепад давления при взлете может стать триггером к ухудшению состояния пациента в виде гемодинамических изменений или судорожного синдрома. Поэтому врачебный консилиум пришел к выводу: сейчас сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента", - сказал Мураховский.
"При взлете и посадке у него может эта нестабильность увеличиваться", - добавил медик и отметил, что в целом состояние Навального с момента поступления в больницу незначительно улучшилось.