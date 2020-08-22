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Огромный триколор развернули у стен Музея Победы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 56 минут назад
Огромный триколор развернули у стен Музея Победы
Фото: Москва24
В День Государственного флага у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры.
На празднике перед гостями выступил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ, который исполнил гимн России. Площадь развернутого флага составила около 1 тыс. кв. метров, передает «Рен ТВ».
Впервые гигантский триколор развернули 11 июня 2014 года, накануне празднования Дня России, на стадионе «Москвич». По завершении церемонии флаг передали на хранение Музею Победы.
С 2015 года церемония развертывания флага ежегодно проводится у его стен. В этом году, в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса, триколор, который создан из тысяч фотографий россиян, 12 июня развернули в онлайн-формате — на портале «КультураРФ», а также на сайте Музея Победы.
22 августа, в День Государственного флага России, огромный триколор снова можно будет увидеть на площади перед Музеем Победы.
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Комментарии
Общество , День флага России , Росгвардия , РЕН ТВ
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