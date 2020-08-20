«Уволил половину»: Машков угодил в громкий скандал

Актриса Татьяна Нестеренко написала в Instagram, что художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков якобы отстранил от работы звезд «Табакерки». В своем блоге Нестеренко опубликовала фотографии Розы Хайруллиной и Андрея Фомина с хэштегами «театральные войны» и «скандал».

«Знаете этих звезд? Роза Хайруллина и Андрей Фомин. Обожаю их Таланты! Табаков брал в свои театры только самых из самых Все они служили до сегодня в «Табакерке»! И не только они! Вчера был юбилей Олега Табакова и Машков скалил зубы на фоне выставки в честь великого актера. А сегодня уволил половину труппы! Вы в шоке? Для этого состояния есть много матерных слов в русском языке!» — написала актриса.

Она также подчеркнула, что все написанное рассматривает только как «свое личное мнение», и предложила подписчикам самостоятельно определить, «что здесь факты, а что — домыслы». Помимо обычной публикации в Instagram Нестеренко также выложила сторис с фотографией Хайруллиной и комментарием в адрес Машкова.

«Машков! Вы явно не в себе. Эта артистка делала кассу театра, а вы ее уволили. Владимир Львович, моя подруга работает врачом в Кащенко. Могу договориться. Надо обследоваться » — написала актриса.

В пресс-службе театра пояснили, что Хайруллина не покинула театр, а перешла на разовую форму оплаты, которая подразумевает сотрудничество актрисы и заведения на основании единовременной оплаты за выход к зрителям.

«Хайруллина переходит в число приглашенных артистов. Это другая оплата, другой договор. Когда актер в труппе театра, он беспрекословно подчиняется художественному руководителю театра, а когда нет, то у него появляется больше свободного времени, например, на кино. Мы исходим из возможностей артиста, который приглашен в труппу. Роза продолжит появляться в постановках, в которых играла, пусть зрители не волнуются», — заявили представители театра.

Отмечается, что около полутора месяцев назад Хайруллина и Машков обсудили статус актрисы и достигли компромисса, при котором она могла бы стать приглашенной звездой, сохранив за собой возможность и дальше играть в спектаклях.

Руководительница пресс-службы театра Ольга Андрейченко в комментарии «Пятому каналу» развеяла слухи о том, что Машков якобы уволил «половину труппы театра».

«Из театра никто не уволен. Все артисты сохраняют за собой свои роли в спектаклях», — подчеркнула она.

Сама Хайруллина в разговоре с журналистами отказалась обсуждать эту тему.

«Я не буду отвечать на этот вопрос», — сказала актриса.

Андрейченко отдельно отметила, что на новую форму договора были переведены только четыре артиста театра «по личным обстоятельствам». Они, по ее словам, перешли в состав приглашенных артистов, сохранив за собой все спектакли.

Как отмечает сайт kp.ru, с большой долей вероятности Хайруллина может перейти в труппу театра «На Малой Бронной» к режиссеру Константину Богомолову , как и актриса Дарья Мороз , сообщения о планах которой покинуть «Табакерку» появились ранее.