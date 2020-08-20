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Белоруссия в огне. Главное

Шахназаров предсказал неизбежный крах Лукашенко 

ИА Regnum и ещё 1 54 минуты назад
Предсказан неизбежный крах Лукашенко
Фото: ТАСС
Александр Лукашенко неизбежно будет смещён с поста президента Белоруссии. Об этом заявил 20 августа кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, даже если сейчас Лукашенко удержится на своём посту, в обозримом будущем ему неизбежно придётся его покинуть. Связано это с тем, что его позиции как политика ослабли.

«Лукашенко может удерживаться какое-то время. Но напряжение в обществе будет расти. И оно становиться будет всё более прозападным. Потому что Россия будет молчать», — сказал Шахназаров.

Напомним, после президентских выборов 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста оппозиции, переросшие в массовые столкновения с силами правопорядка. Запад в целом не признал итоги выборов, в отличие от Москвы.
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Общество , В мире , Политика , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Карен Шахназаров
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