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Улицу в России захотели переименовать в седьмой раз 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Улицу в РФ захотели переименовать в седьмой раз
Фото: wikipedia
В российском городе Саратове захотели переименовать Большую Казачью улицу. Смена названия может стать для этой улицы седьмой по счету. Планируется, что она будет носить имя Народного артиста СССР Олега Табакова. По сообщению «Московского комсомольца. Саратов», будущий актер и режиссер занимался там в театральном кружке при Дворце пионеров.
Большая Казачья — одна из центральных улиц Саратова, находящаяся одновременно во Фрунзенском и Кировском районах города. С инициативой о ее переименовании в улицу Олега Табакова 17 августа 2020 года выступила Татьяна Зорина, директор кинофестиваля «Саратовские страдания», президентом которого был режиссер. Однако международное казачье объединение «Великое братство казачьих войск» высказалось против присвоения улице нового имени. По сообщению «Четвертой власти», казаки считают нынешнее название исконно народным топонимом, а улицу — частью многовековой истории Саратова, «на которую пытаются наплевать в угоду сиюминутным тенденциям». На данный момент точного решения по переименованию улицы не принято.
Улица Большая Казачья получила такое название в XVIII веке, когда на ней поселились казаки. Однако позже была переименована в Театральную. Потом была улицей Кутякова, а через некоторое время носила название XX лет ВЛКСМ. После распада СССР она недолгое время входила в участок «Театральная площадь» и в итоге вновь стала Большой Казачьей. Если переименование в улицу Табакова всё-таки состоится, то оно станет седьмым по счету.
В октябре 2019 года в Калуге предложили переименовать улицу Никитина без изменения имени. Местный депутат хотел, чтобы она имела отношения не к поэту Никитину, а к архитектору Никитину. Тогда чиновник рассчитывал узнать мнение горожан относительно своей инициативы с помощью платформы «Активный калужанин».
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Общество , Татьяна Зорина , Олег Табаков , Московский комсомолец , Саратов
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