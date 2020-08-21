«Россияне выбирают Лукашенко»

Кто такая Тихановская? Жена блогера. Несерьёзно. И если такую фигуру двигают в лидеры, то резонно возникает подозрение, что она просто чья-то марионетка. Чья именно? Ну, конечно, западная, предполагаем мы по умолчанию. Кто же в России поддержит такие перемены? Это же всё равно что стрелять себе в ногу. Поэтому между протестующими и Лукашенко большинство россиян выбирают Лукашенко, — добавил директор ВЦИОМ.