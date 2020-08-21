«Россияне выбирают Лукашенко»

Отношение россиян к белорусскому президенту Александру Лукашенко
существенным образом не изменилось, его продолжают считать видным хозяйственником советского типа, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров
.
Если в начале 2020 года к Лукашенко положительно относились 52% взрослых респондентов ВЦИОМ, то теперь — 47%, понижение незначительное. Начавшиеся в Белоруссии
после переизбрания политика главой республики протесты не сильно повлияли на его рейтинги в России
, пишут «Известия».
Значительная часть россиян ценит Лукашенко как видного хозяйственника, очень эффективного, причём хозяйственника советского типа. Олигархов нет в Белоруссии, вся крупная промышленность в госсобственности, и россиянам это нравится. Они считают, что крупная промышленность и должна быть в госсобственности. Частную собственность мы готовы допустить только в мелком и среднем бизнесе, — считает Фёдоров.
Также, по мнению руководителя ВЦИОМ, россиянам не так важно, кто именно является президентом Белоруссии, но важна «геополитическая ориентация» этого человека и им не хотелось бы, чтобы она поменялась «в сторону Запада». О лидере объединённой оппозиции республики, Светлане Тихановской
. Фёдоров отозвался скептически.
Кто такая Тихановская? Жена блогера. Несерьёзно. И если такую фигуру двигают в лидеры, то резонно возникает подозрение, что она просто чья-то марионетка. Чья именно? Ну, конечно, западная, предполагаем мы по умолчанию. Кто же в России поддержит такие перемены? Это же всё равно что стрелять себе в ногу. Поэтому между протестующими и Лукашенко большинство россиян выбирают Лукашенко, — добавил директор ВЦИОМ.
Как писал NEWS.ru ранее, около 22% россиян считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно полностью верить, не доверяют официальным итогам 27%, а около 29% не исключают подтасовок на местах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. За событиями, происходящими в Белоруссии, следит 71% респондентов, о внимательном наблюдении за происходящим заявили 18% россиян.
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