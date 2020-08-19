Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Стал известен любимый алкогольный напиток Ефремова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Стал известен любимый алкогольный напиток Ефремова
Фото: РИА Новости
Свидетель защиты и близкая подруга Михаила Ефремова Татьяна Беркович заявила в суде, что актер выпивал только по выходным и праздникам, подчеркнув, что не верит в его наркозависимость. Об этом пишет ТАСС.
«Наркотики он не употреблял. Алкоголь пил только по праздникам и выходным дням, предпочитал виски Jameson», — пояснила свидетель.
Она также подчеркнула, что Ефремов никогда раньше не садился за руль пьяным.
При этом, по данным осведомленного источника в правоохранительных органах, Беркович проверяется «на причастность к поставке Ефремову наркотиков».
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня машина Ефремова выехала на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулась с автомобилем Lada, водитель которого погиб. Позднее стало известно, что в крови актера был обнаружен алкоголь и наркотики. Дело о ДТП рассматривается Пресненским судом Москвы.
Общество , Михаил Ефремов , Татьяна Беркович , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась
Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
«Плохая новость для белорусской оппозиции»
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
ЕС огласил официальное решение по выборам в Белоруссии
00:26
ЕС огласил официальное решение по выборам в Белоруссии
В мире Европа
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение