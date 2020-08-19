Стал известен любимый алкогольный напиток Ефремова 

«Наркотики он не употреблял. Алкоголь пил только по праздникам и выходным дням, предпочитал виски Jameson», — пояснила свидетель.

Она также подчеркнула, что Ефремов никогда раньше не садился за руль пьяным.

При этом, по данным осведомленного источника в правоохранительных органах , Беркович проверяется «на причастность к поставке Ефремову наркотиков».

«Рамблер» писал, что вечером 8 июня машина Ефремова выехала на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулась с автомобилем Lada, водитель которого погиб. Позднее стало известно, что в крови актера был обнаружен алкоголь и наркотики. Дело о ДТП рассматривается Пресненским судом Москвы.