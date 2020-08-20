Студенты-иностранцы рвутся в Россию

Украины, Казахстана и Тысячи иностранных студентов не могут вернуться в Россию и вновь приступить к учебе — из-за пандемии въезд в страну для граждан большинства государств до сих пор закрыт. Вузы обещают организовать для учащихся из-за рубежа дистанционное обучение. Студенты из Белоруссии Литвы убеждены, что такой формат скажется на освоении материала и снизит их конкурентоспособность. В то же время в вузах заявляют, что не могут предложить иностранцам никаких альтернатив.

Десятки тысяч иностранных студентов не могут вернуться на учебу в Россию из-за закрытых в связи с пандемией границ.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что российские вузы возвращаются к очному обучению с сентября, а иностранных студентов допустят к занятиям только после прохождения 14-дневной самоизоляции со дня прибытия в Россию. Однако на деле оказалось, что числиться в российском вузе еще недостаточно для въезда в страну.

МИД и Студенты из Казахстана, государства-лидера по числу обучающихся в российских вузах, обратились за помощью к правительству РФ ФСБ — они написали открытое письмо с просьбой поспособствовать включению учебы в список оснований для пересечения границы.

При этом учащиеся уже продумывают способы проникнуть в Россию нелегально в случае отказа властей.

«Я сам из Казахстана и если границы нам не откроют, придется изворачиваться. До границы поеду на поезде, границу перейду пешком, а потом на такси до Томска», — рассказал «Газете.Ru» студент Томского государственного университета Руслан Пак.

В Минобрнауки РФ иностранных учащихся заверили: они продолжат получать образование — только в дистанционном формате.

«Но так мы не получим тех знаний, которые могли бы нам дать, если бы мы обучались в очной форме», — возмутился Пак.

Казахстан — не единственная страна, откуда не могут вернуться студенты. Всего, по данным Минобрнауки, в России учится около 300 тыс. студентов из-за рубежа.

Белорусская студентка МФТИ Елизавета Назарук в свою очередь считает, что решение о закрытии границ для студентов из РБ несправедливым.

«Российских студентов выпускают на учебу в Беларусь, а белорусов в Россию — нет. Почему вообще учеба не является основанием? Россия набрала множество ребят из других стран к себе на учебу, а теперь не дает на эту учебу им приехать!», — добавила учащаяся.

Она также высказалась против дистанционного обучения.

«Большинство студентов считают, что качество подачи материала ухудшилось на дистанционном обучении. Нет общения ни с другими студентами, ни с преподавателями, а это очень важно, да и сосредотачиваться тяжелее», — подчеркнула девушка.

При этом она отметила, что «дистанционка» — еще не самый худший вариант.

«Люди из других вузов говорят, что им даже предлагали перевестись на один семестр в белорусский университет, а потом обратно к ним», — сообщила Назарук.

В свою очередь другая белорусская студентка из МГУ Анастасия Подрябинкина рада тому, что ей позволят учиться дистанционно. «Хорошо, что вузы идут нам навстречу», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru». Тем не менее, девушка объяснила, что в ее случае удаленное обучение мало поможет.

«К середине сентября мне нужно сдать научную работу, а для этого необходимо изучить материалы в московских архивах», — пояснила она.

Девушка будет пытаться проехать через границу со справками об обучении и копией студенческого билета.

«Еще сдам тест на антитела — возможно, это будет иметь какое-то значение», — отметила Подрябинкина.

«В целом грустно, конечно, что так происходит. Учебный год уже скоро, а мы все еще точно не знаем, чего ждать.

Думаю, можно найти какой-то иной, более лояльный вариант: например, обязать иностранных студентов сдавать тесты на коронавирус за несколько дней до въезда и внимательно относиться к тем, кто приезжает из стран с неблагоприятной эпидобстановкой», — заключила Анастасия Подрябинкина.

Между тем студент из Литвы Ярослав Кречюс, который учится в РУДН , будет пытаться решить вопрос с возвращением через посольство.

«Буду звонить в ведомства, писать в университет», — сообщил он «Газете.Ru».

Кречюс считает, что дистанционное обучение подойдет не всем иностранцам.

«Это исключительно для тех, кто знает русский и весьма хорошо. В противном случае, материал не будет хорошо освоен — экзамены будут сданы хуже», — пояснил учащийся.

С ним согласна и украинская студентка одного из архитектурных вузов России Эмма Радионова.

«Получится чуть-чуть нечестно по отношению к иностранным студентам, если мои одногруппники, которые остались в России, смогут учиться в очном формате, а такие студенты, как я, нет. Это несколько занижает мою конкурентоспособность», — отметила девушка.

Кроме того, ее специальность требует практических занятий, которые невозможно восполнить на дистанционном обучении.

«Я учусь на дизайнера архитектурной среды. Специальность не простая, требуется много материалов для учебы. То есть дело не ограничивается ноутбуками, учебниками и конспектами. Помимо этого нам необходимы краски, кисти, подрамники, мастихины и куча всего еще. Все материалы у меня остались в общежитии», — заметила Радионова.

Напомнила она и о зимних вещах, которые многие иностранные студенты также оставили в России. «К тому же у меня в семье сейчас сложная ситуация. В мае у нас обвалился дом. Квартира полностью со всеми вещами провалилась. Покупать себе новые вещи и материалы для учебы возможности нет», — рассказала студентка.

Тем временем в РУДН «Газете.Ru» сообщили, что все обучение для иностранцев организовано лишь в дистанционной форме. «Занятия начнутся 15 сентября и будут проходить в виртуальных классах в группах до 12 человек», — рассказали в вузе.

«Это требует усердия и внимательности не только от студентов, но и от преподавателей, которым надо находиться на связи с учеником, проверять задания, поправлять произношение. Но это эффективно», — заявили в РУДН.

Для иностранных студентов РУДН, которые не смогут приступить к обучению в очном формате, будут разработаны индивидуальные учебные планы, добавили там.

В МГУ им. Ломоносова изданию «Коммерсант» также заявили, что не могут предложить иностранным студентам ничего, кроме дистанционного обучения.

«Мы ждем наших вновь поступивших, а также обучающихся на старших курсах иностранных студентов и с радостью пригласим их для начала очного обучения, как только будет получено разрешение на их приезд в РФ», — сообщили в университете.

В Казанском федеральном университете внимание издания обратили внимание на то, что 24 июля был определен перечень государств, с которыми открывается сообщение — Турция, Великобритания, Швейцария и Танзания. «В части оформления приглашений в настоящее время мы работаем только по данному перечню», — отметили в вузе.

«Газета.Ru» отправила запрос в Министерство науки и высшего образования с просьбой рассказать, как вузы будут справляться с двойной нагрузкой и есть ли альтернативы у иностранных студентов. На момент публикации материала ответа получено не было.