Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Коронавирус? Шейман экстренно госпитализирован 

Мария Иванова 23 минуты назад
Коронавирус? Шейман экстренно госпитализирован
Фото: facebook
В Москве госпитализировали актера Валерия Шеймана. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, у 70-летнего артиста выявили двустороннюю пневмонию. В ближайшее время у него возьмут анализ на коронавирус.
Шейман — народный артист России, театральный актер и педагог. Много лет он служил в Ульяновском областном драматическом театре, сыграл там более 85 ролей и в 1987 году возглавил театр.
В 2006-м он стал частью труппы московского театра «У Никитских ворот», где играл в спектаклях «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и многих других. Шейман снялся в сериалах «Моя любимая ведьма», «Москва. Три вокзала», «Нераскрытые дела».
Как сообщал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские знаменитости. В частности, с COVID-19 столкнулась актриса Янина Бугрова, певец Стас Михайлов и телеведущая Настя Ивлеева.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Общество , Валерий Шейман , Стас Михайлов , Янина Бугрова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
Видео
Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана
00:22
Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение