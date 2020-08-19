Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Российскую журналистку пообещали сжечь заживо 

Lenta.ru 37 минут назад
Российская журналистка Наталья Зубкова, работающая в издании «Новости Киселевска», пожаловалась на угрозы убийством после публикации статьи о том, что в местной школе с родителей собирают деньги. Она рассказала «Таким делам», что ей пообещали «публичную казнь» — сжечь заживо.
По словам Зубковой, к ней обратились отец и мать школьника, обучающегося в школе номер 24 в городе Киселевск (Кемеровская область), и рассказали, что от них требуют сдать деньги на лампочки. Они пытались поговорить с директором, однако та в грубой форме ответила семье, что вопрос этот нужно обсуждать с родительским комитетом. Диалог с директором женщина записала, а видео поделилась с Зубковой, которая в мае опубликовала и сам ролик (сейчас он недоступен на YouTube), и статью о ситуации в школе.

«Мы узнали, что школе в 2019 году выделили неплохое финансирование — 32 миллиона рублей. При этом здание школы стянуто железными скобами, трещины идут от крыши до самого фундамента», — отметила журналистка, добавив, что, по ее мнению, здание находится в аварийном состоянии.

Когда информация была опубликована в соцсети «Одноклассники», одна из пользовательниц начала защищать директора школы, а также назвала одного из родителей «жмотом и наркоманом с судимостью». Кроме того, она заявила, что снимать директора на телефон было нельзя.
Зубкова вступилась за людей, которые описали ей ситуации в школе, и тогда эта пользовательница переключилась на нее. А затем к травле присоединилась еще одна женщина.

«Они создали группу, где оскорбляли меня. Группу заблокировали, они создали другую. Писали, что если я не удалю материалы про школу, то меня будут продолжать оскорблять», — рассказала журналистка.

Она также обратилась в полицию, однако дело «лежит мертвым грузом».

«Эти дамы, почувствовав свою безнаказанность, назначили мне публичную казнь. Я уверена, что это они. Написали в личных сообщениях: "Хотим тебя сжечь на площади перед администрацией"», — поделилась Зубкова.

Журналистка подчеркнула, что всерьез переживает за безопасность — свою и своих детей. При этом юристы сказали ей, что рассчитывать на возбуждение уголовного дела по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью не стоит, потому что «угроза убийством — это нож, который завис прямо над тобой».
Последние новости
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России В муфтияте Дагестана выразили отношение к женскому обрезанию В муфтияте Дагестана выразили отношение к женскому обрезанию Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 августа
Комментарии 5
Общество , Видео , Образование , Происшествия , Наталья Зубкова , Кемеровская Область , Киселевск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко сделал заявление о «россйских войсках»
Лукашенко сделал заявление о «россйских войсках»
Прогноз погоды: когда вернется лето
Прогноз погоды: когда вернется лето
Билана шокировало грязное Черное море в Крыму
Билана шокировало грязное Черное море в Крыму
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Видео
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение