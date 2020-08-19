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Никита Высоцкий стал свидетелем защиты по делу Ефремова 

RT на русском 1 час назад
Сын Высоцкого стал свидетелем по делу Ефремова
Фото: РИА Новости
Первым свидетелем защиты по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий, передаёт РИА Новости.

«Человек очень разносторонний, одарённый, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — сказал он в Пресненском суде Москвы.

По его словам, Ефремов отвечает за свои поступки. Он попросил не представлять его «мажором, которому всё позволено».
Ранее сообщалось, что вдова, брат и младший сын погибшего в аварии Сергея Захарова заявили к Ефремову иск о компенсации морального ущерба на сумму один рубль. Второй сын погибшего подал иск на 6,5 млн рублей.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Никита Высоцкий , РИА Новости
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