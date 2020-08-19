Сын Высоцкого стал свидетелем по делу Ефремова

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Первым свидетелем защиты по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий , передаёт РИА Новости.

«Человек очень разносторонний, одарённый, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — сказал он в Пресненском суде Москвы.

По его словам, Ефремов отвечает за свои поступки. Он попросил не представлять его «мажором, которому всё позволено».