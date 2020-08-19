Роспотребнадзор и Минпросвещения РФ рекомендовали школам подготовиться к переходу на онлайн-обучение в случае ухудшения ситуации с коронавирусом нового типа — ведомства уже направили соответствующее письмо региональным властям. Тем временем в Черногории решили вовсе перенести начало учебного года из-за роста числа пациентов с COVID-19. Не улучшается обстановка и в Испании — оттуда сейчас вывозят более 40 тыс. немецких туристов из-за того, что вспышка вируса сделала страну «небезопасной для посещения».

«Нужно предотвратить национализм по поводу вакцины»

— В России выявлено 932 493 пациента с коронавирусом нового типа. Вылечились от него 742 628 человек, 15 872 — умерли.

— Будущая вакцина от коронавируса должна распределяться среди стран вне зависимости от политических интересов. Только так получится быстрее завершить пандемию COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться небесконечными запасами вакцины. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — заявил он.

— Школам рекомендуют готовиться к обучению в дистанционном режиме — его необходимо будет ввести, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится, указано в совместном письме Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ, которое получили региональные власти. Документ датирован 12 августа и подписан замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко

— В Тюмени зафиксирован второй в России случай коронавируса у кошки. Несмотря на то что на сегодняшний день нет ни одного случая передачи COVID-19 от кошки к человеку, Роспотребнадзор рекомендовал владельцу заболевшего животного изолировать его по месту постоянного проживания.

Михаилу Мурашко. — Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года, чтобы сократить риск распространения COVID-19. «На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — обратился он к главе Минздрава России

— В Черногории начало учебного года перенесут из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняло Министерство просвещения республики. При этом на время вынужденного перерыва в учебе одному из родителей детей младше 11 лет предоставят оплачиваемые дни отдыха.

— Более 40 тыс. немецких туристов в ближайшую неделю покинут территорию Испании, сообщает Tourprom. Причиной стало исключение этой страны из списка безопасных для посещения в связи с ростом там случаев заболевания коронавирусом по решению правительства Германии. Ранее так же поступили и в Великобритании. Теперь испанским курортам фактически придется завершить сезон досрочно: о закрытии уже объявили около 400 отелей.

— Коллективный иммунитет не поможет побороть COVID-19. Поэтому необходимо принимать меры для ограничения распространения вируса, заявили в ВОЗ.