Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В России объяснили причину госпереворота в Мали 

Lenta.ru 28 минут назад
В России объяснили причину госпереворота в Мали
Фото: Adama Diarra / Reuters
Мали — бедная страна, население в которой стремительно молодеет. Все попытки госпереворота там связаны с экономическим положением. При этом изменить в стране что-либо вооруженным путем вряд ли получится. Об этом в эфире радио Sputnik заявил ученый-африканист Николай Щербаков.
Эксперт также добавил, что в соседних с Мали странах множество беженцев оттуда, пострадавших после восстаний и боев на севере страны. «Обстановка была трудной и остается трудной. То, что военные взялись за оружие — это тоже ситуация для Мали не новая. Сейчас — очередная попытка очередной группы амбициозных офицеров что-то поменять», — пояснил Щербаков.
О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений восставших военных и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власть страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. 18 июля она арестовала президента Мали и ряд высших государственных деятелей.
Последние новости
В Минск прибыл российский спецсамолет В Минск прибыл российский спецсамолет Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Комментарии 1
Общество , В мире , Николай Щербаков , ИА Sputnik , Мали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение