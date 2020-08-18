В вузах появятся 30 новых образовательных программ

Российские вузы в сентябре этого года представят Министерству высшего образования и науки России 30 новых образовательных программ, которые разрабатываются для подготовки специалистов в высокотехнологичных отраслях, необходимых для развития экономики и промышленности регионов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобрнауки России

"Проект по созданию 30 передовых образовательных программ в университетах по всей стране реализуется Минобрнауки России в рамках нацпроекта "Образование". Уже в сентябре этого года специалисты внедряющих университетов представят новые образовательные продукты в Министерстве науки и высшего образования РФ", — говорится в сообщении.

Из 30 новых направлений подготовки — семь программ бакалавриата, 21 — магистратуры и два — специалитета. При их разработке учитываются "запросы ведущих промышленных предприятий конкретного региона". Так, программы будут рассчитаны на подготовку специалистов в высокотехнологичных отраслях, это информационная безопасность, фотоника, математика и механика, электро— и теплоэнергетика, технологии материалов, машиностроение, техносферная безопасность, нанотехнологии, экономика и другие. Набор на них будет открыт уже со следующего года. "Не позднее 1 октября 2020 года будет объявлен прием в количестве не менее 20 мест на разработанную передовую образовательную программу на 2021 год", — уточнили в министерстве.

Конкурс на создание программ

Конкурс на создание 30 новых образовательных программ с привлечением ведущих российских вузов Минобрнауки объявило еще в октябре прошлого года в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" (нацпроекта "Образование").

Его победители были определены в декабре, ими стали 30 региональных университетов и 10 ведущих вузов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, это МГУ , СПбГУ, МИСиС, Горный университет, НГУ, ТПУ, МФТИ, НИЯУ "МИФИ", ВШЭ МГТУ им. Баумана . Методическое сопровождение обеспечивает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Размер грантовой поддержки, согласно данным министерства, в 2019 году должен был составить 320 млн рублей, в 2020 году — 200 млн рублей. Эти деньги предусмотрены как на разработку самих программ, так и на их тиражирование и повышение квалификации и стажировку научно-педагогических работников вузов.

Параллельно с этим должны быть разработаны 30 онлайн-курсов, которые будут размещены на российских образовательных платформах и на одной из международных онлайн-платформ.