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Врачи оценили состояние Ефремова 

Вероника Полынина 26 минут назад
Врачи-неврологи прокомментировали состояние Михаила Ефремова спустя неделю после госпитализации с подозрением на инсульт.
11 августа, как сообщал «Рамблер», Ефремова вынесли на носилках из зала суда, где рассматривалось дело о ДТП с его участием, и госпитализировали в нейрореанимацию Боткинской больницы. Диагноз актера остается неизвестен. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов перенес инсульт.
Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
18 августа Ефремов появился на очередном заседании суда. Врачи-неврологи просмотрели видеозаписи, сделанные перед и после заседания, и рассказали телеграм-каналу Life Shot о состоянии актера.

«Скорее всего, была транзисторная ишемическая атака, её можно расценивать как проявление инсульта. Иногда она заканчивается гораздо быстрее. Разрешилась вот положительно пока. Это не значит, что он пришел в норму и чувствует себя хорошо», — заявил профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Главврач клиники восточной медицины Илья Грачев отметил, что актер довольно быстро восстанавливается, и напомнил, что некоторые пациенты вообще переносят микроинсульт на ногах.

«После микроинсульта человек в течение 2–3 дней приходит полностью в себя, кроме бледного лица, общей слабости, усталости», — сказал вроч-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Комментарии
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Юрий Конев , Александр Евдокимов , Илья Грачев
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