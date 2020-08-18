Врачи оценили состояние Ефремова 

Врачи-неврологи прокомментировали состояние Михаила Ефремова спустя неделю после госпитализации с подозрением на инсульт.

11 августа, как сообщал «Рамблер», Ефремова вынесли на носилках из зала суда, где рассматривалось дело о ДТП с его участием, и госпитализировали в нейрореанимацию Боткинской больницы. Диагноз актера остается неизвестен. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов перенес инсульт.

18 августа Ефремов появился на очередном заседании суда. Врачи-неврологи просмотрели видеозаписи, сделанные перед и после заседания, и рассказали телеграм-каналу Life Shot о состоянии актера.

«Скорее всего, была транзисторная ишемическая атака, её можно расценивать как проявление инсульта. Иногда она заканчивается гораздо быстрее. Разрешилась вот положительно пока. Это не значит, что он пришел в норму и чувствует себя хорошо», — заявил профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Главврач клиники восточной медицины Илья Грачев отметил, что актер довольно быстро восстанавливается, и напомнил, что некоторые пациенты вообще переносят микроинсульт на ногах.