«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с изданием "Подъем" раскрыл личность мужчины, который обнажился у него в прямом эфире.

Накануне во время передачи ведущий по видеосвязи обсуждал с человеком, назвавшимся рабочим БелАЗа, события в Белоруссии. Неожиданно его собеседник опустил камеру вниз и показал гениталии. После этого картинка исчезла, а Соловьев пошутил, что он "хорошо показал".

"Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом", — пояснил телеведущий.

По его словам, "осень близка, коронавирус давит на мозги". Он также отметил, что в прямом эфире "всякое бывает".