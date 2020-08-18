«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Соловьев рассказал, кто на самом деле обнажился перед ним в эфире 

РИА Новости 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с изданием "Подъем" раскрыл личность мужчины, который обнажился у него в прямом эфире.
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии
Накануне во время передачи ведущий по видеосвязи обсуждал с человеком, назвавшимся рабочим БелАЗа, события в Белоруссии. Неожиданно его собеседник опустил камеру вниз и показал гениталии. После этого картинка исчезла, а Соловьев пошутил, что он "хорошо показал".

"Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом", — пояснил телеведущий.

По его словам, "осень близка, коронавирус давит на мозги". Он также отметил, что в прямом эфире "всякое бывает".
Последние новости
"Умершая" пациентка очнулась в морге в Курской области "Умершая" пациентка очнулась в морге в Курской области Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения "Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах "Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Общество , Видео , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Врачи оценили состояние Ефремова
00:49
Врачи оценили состояние Ефремова
Общество
«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире
00:30
«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире
Общество
Настя Каменских шокировала фанатов откровенным фото
01:00
Настя Каменских шокировала фанатов откровенным фото
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение