Оперный певец высказался о пандемии

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Оперный певец Михаил Тимошенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что был вынужден изменить планы до 2022 года. В частности, отложены премьеры, не состоялось европейское турне.

Как отметил Тимошенко, он старается извлечь из ситуации максимум пользы, готовит новый репертуар.

«Думаю, опера будет аккумулировать не растраченную в пандемию энергию», — добавил артист.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что МХАТ имени М. Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава.