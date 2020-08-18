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Оперный певец прокомментировал ситуацию с пандемией 

RT на русском 2 часа назад
Оперный певец высказался о пандемии
Фото: Reuters
Оперный певец Михаил Тимошенко прокомментировал ситуацию с пандемией.
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что был вынужден изменить планы до 2022 года. В частности, отложены премьеры, не состоялось европейское турне.
Как отметил Тимошенко, он старается извлечь из ситуации максимум пользы, готовит новый репертуар.

«Думаю, опера будет аккумулировать не растраченную в пандемию энергию», — добавил артист.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что МХАТ имени М. Горького провёл первое после пандемии собрание творческого состава.
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Общество , Ytro.ru , газета "Известия"
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