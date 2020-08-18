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Развеян популярный миф о заражении коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
Развеян популярный миф о коронавирусе
Фото: ТАСС
Всемирная организация здравоохранения заявила, что не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу.

"Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса", — сказал исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

На прошлой неделе вирус обнаружили в Китае в партии куриных крылышек, ввезенных из Бразилии, однако ни у тех, кто их ел, ни у их родственников, не нашли COVID-19.
Также в восточной китайской провинции Аньхой коронавирус обнаружили в партии креветок из Эквадора.
Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове отметила, что китайские власти тщательно изучили возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. По ее словам, они проверили несколько сотен тысяч упаковок на предмет наличия на них вируса. Обнаружить его удалось менее чем на десяти упаковках.
Также Ван Керкхове добавила, что вирус не переживает термическую обработку продуктов.
Ставки на новости: Количество официально регистрируемых случаев COVID-19 в Москве превысит 700 в день до 27 августа
По последним данным ВОЗ, число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире составило более 21,7 миллиона. Жертвами пандемии стали свыше 770,8 тысячи человек.
В России COVID-19 заразились более 932,4 тысячи человек. Число погибших превысило 15,8 тысячи человек, более 742,6 тысячи россиян выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Майкл Райан , ВОЗ , Бразилия , Китай
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