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Публицист Шевченко назвал возможную причину смерти внука Назарбаева 

News.ru 2 часа назад
Шевченко назвал причину смерти внука Назарбаева
Фото: News.ru
Публицист Максим Шевченко, комментируя новость о внезапной смерти внука экс-президента Казахстана, предположил, что молодого человека могли убить по политическим мотивам.
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в ночь на 16 августа в Лондоне. По предварительным данным, у 30-летнего юноши остановилось сердце.
Много разного говорили про Айсултана Назарбаева даже его родственники. Про его наркотическую зависимость, например. Но это не исключает возможности его физического устранения. Тем проще его было убить. Подсунуть яд, например. У семьи очень много внешних врагов, — отметил эксперт в интервью порталу Sobesednik.ru.
По его словам, Айсултан стал неотъемлемой частью новейшей истории республики. Он устраивал международное шоу из жизни своей семьи. Молодой человек увлекался мистикой и оккультизмом.

Он угрожал в соцсетях действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву, бизнесмену Владимиру Киму. Риторика в этих постах действительно была слишком красочной для здорового человека. Например, Айсултан писал, что Токаеву «нужно проверить почки» и он «вряд ли переживет второй удар по планете Земля, — напомнил Шевченко.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он учился в Международном колледже непрерывного образования в Астане, а также в школе-пансионе „Американская международная школа“ в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.
В феврале Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании. По его словам, на такой шаг он решился из-за давления семьи. В частности, Айсултан обвинил свою мать Даригу Назарбаеву, возглавшую Сенат Казахстана, в интригах против его бывшего тестя Кайрата Боранбаева. Он заявил, что именно это привело к его разводу с любимой супругой.
Кроме того, внук Назарбаева сообщил, что располагает информацией о „масштабной коррупции“, связанной с продажей казахстанского газа »Газпрому». Айсултан добавил, что подробности можно будет прочесть на страницах британского издания The Times, интервью которому он собирается дать, «если ещё будет жить», писал NEWS.ru.
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Комментарии
Общество , Кайрат Боранбаев , Нурсултан Назарбаев , Владимир Ким , Айсултан Назарбаев , Максим Шевченко , Министерство обороны , Газпром , ИД "Собеседник"
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