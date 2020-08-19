В Москве прощаются с Николаем Губенко 

Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко началась в московском театре "Содружество актёров Таганки", который актер основал и был его художественным руководителем, передает корреспондент РИА Новости.
Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.
Гроб с телом актера установлен на сцене в окружении цветов и венков — от президента России, администрации президента, Союза театральных деятелей и московских театров. На экране — кадры из фильмов с участием Губенко и его семейного архива. К началу прощания зал театра уже полон, проститься с Губенко пришли более сотни человек.
Похороны актера пройдут на Кунцевском кладбище.
Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. С 1989 по 1992 год Губенко был министром культура СССР. Актер снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.