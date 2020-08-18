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Скандал со слоненком цирка Запашных вышел на федеральный уровень 

Ura.Ru 55 минут назад
Партия «Новые люди» требует вернуть слоненка, которого купил цирк Запашных, обратно в зоопарк Ростова-на-Дону. Слоненка забрали от матери очень рано, подчеркнул один из основателей партии Александр Даванков.

«Почему Эколь [слоненка] забрали так рано? Она могла еще несколько лет спокойно провести вместе со своими родителями. Почему именно в цирк? Любая дрессура, даже самая гуманная, — это форма насилия над животными», — спрашивает Даванков у тех, кто осуществлял сделку по продаже Эколь.

Партийцы подчеркнули, что ситуация с маленькой слонихой — это типичный хищнический пример отношений столицы с регионами. По данным СМИ, московский цирк Запашных заплатил за животное целых 10 миллионов. Таким образом, они просто отобрали Эколь у ростовчан, считают «Новые люди». Партия заявила, что готова взять на себя часть расходов на содержание маленькой слонихи или даже помочь со строительством нового слоновника для нее.
Расторгнуть сделку с Запашными просят не только политики. С таким же призывом выступила Европейская Ассоциация зоопарков и аквариумов.

«Слонят не следует разлучать со своими матерями, особенно в таком молодом возрасте», — подчеркнули в организации.

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Общество , Видео , Александр Даванков
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