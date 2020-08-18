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Белоруссия в огне. Главное

«Надо мазать зеленкой»: Соловьев о гениталиях белоруса 

Павел Тиунов 47 минут назад
Представившийся работником БелАЗа молодой человек, который в прямом эфире показал половой член телеведущему Владимиру Соловьеву, оказался диджеем «чуть ли не из Америки», заявил «Царьграду» сам журналист. Соловьёв при этом посоветовал хулигану обратиться к доктору, поскольку рассмотрел на органе собеседника признаки заболевания.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилась видеозапись эфира программы «Полный контак» Владимира Соловьева. В выпуске телеведущий попытался посредством видеосвязи пообщаться с парнем, якобы работающем на БелАЗе. Журналист попросил собеседника рассказать о забастовках и о своих мыслях по поводу ситуации в Белоруссии. Молодой человек пообещал рассказать, но вместо этого опустил камеру ниже пояса и продемонстрировал свой половой член, вызвав при этом смех Соловьева.
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии
Обсуждая ситуацию с корреспондентом «Царьграда» телеведущий пояснил, что никакого отношения к БелАЗу хулиган, поскольку живет «чуть ли не в Америке» и подрабатывает диджеем.

«То, что он показывал, в приличном обществе зелёнкой надо мазать. Ему к доктору», — заявил Соловьев.

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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Царьград ТВ
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