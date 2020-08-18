Раскрыты подробности смерти Бориса Пастернака

Сотрудники Федерального научно-клинического центра ФМБА России обнаружили, что поэт-песенник Борис Пастернак отсутствует в палате, в шесть утра. Медсестра обратила внимание на открытое настежь окно палаты, пишет «Московский комсомолец» во вторник, 18 августа.

Тело погибшего было обнаружено под окнами больничного корпуса.

Близкие Пастернака уверены, что его смерть была несчастным случаем. Источник в медучреждении заявил, что сценарист при поступлении находился в хорошем настроении.

Пастернак был госпитализирован в отделение пульмонологии с обострившимся хроническим бронхитом, однако до получения результатов анализов на коронавирусную инфекцию был помещен в одноместную палату на восьмом этаже больницы.

Борис Пастернак — сценарист и поэт-песенник, родственник лауреата Нобелевской премии, поэта и писателя Бориса Пастернака. Работая на советском телевидении, использовал псевдоним Пургалин. О его смерти стало известно ранее во вторник. Сценаристу было 84 года.