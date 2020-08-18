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В Сети ответили японцам, возмутившимся отменой поездок на Курилы 

РИА Новости 23 минуты назад
В Сети ответили читателям японского издания Yahoo News Japan, которые возмутились отменой поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за пандемии коронавируса.
Издание сообщило, что в 2020 году планировались 19 поездок, от которых пришлось отказаться из-за распространения инфекции и ограничений на передвижения. Часть посетителей сайта предположили, что о возвращении островов в состав Японии можно забыть. Некоторые комментаторы призвали к радикальным мерам.

"Остается только война", — написал один из пользователей, не увидев других способов "решения вопроса".

Российские интернет-пользователи с иронией отнеслись к возмущению читателей Yahoo News Japan.

"Господа хорошие японцы! После драки кулаками не машут. Пора бы уже это понять!" — отметил пользователь под ником szdd в обсуждении под статьей.

"Вроде умная нация, а такую чушь порют! Развязать войну с Россией? Ну, попробуйте. Или вы забыли Халхин-Гол и 45-й год?" — напомнил foreve1945.

"Абэ точно не дурак. И иллюзий не питает. Просто японский политик, озвучивший реальную ситуацию и отказ от "северных территорий", — политический труп". С другой стороны, Абэ понимает, что если США утратит интерес к Японии, страна останется в таком кругу "друзей", что это полный конец обеда. Так что для подстилания соломки лучше бы иметь с Россией если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения", — проанализировал ситуацию maksim.

"Я так понял, что японцы любят и уважают только тех, кто скинул на них ядерную бомбу", — предположил moskovskiy71, намекая на тесное сотрудничество Японии и США.

"По итогам войны острова отошли. Развязать войну просто, вопрос, что потом останется?" — задался вопросом sergeivanovich.

Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
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Комментарии 17
Общество , Видео , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Yahoo , Япония
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