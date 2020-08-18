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Россиян предупредили об опасности отказа от отпуска 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Россиян предупредили об опасности отказа от отпуска
Фото: ТАСС
Многие россияне не были в отпуске несколько лет. Это может быть опасно для психического здоровья, заявила клинический психолог Варвара Зародина.

«В первую очередь снижается эмоциональный фон. Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет. Мы начинаем срываться на близких, наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства», — рассказала Зародина в интервью радио Sputnik.

А в отпуск, вы чувствуете физиологическое обновление и эмоциональный подъем от смены деятельности и картинки за окном.

«Когда вы уезжаете в отпуск, образуются новые нейронные связи, на эмоциональном фоне вы ощущаете подъем. Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы», — добавила психолог.

Важно отказаться от работы на период отпуска. Пусть хоть на несколько дней, но просто необходимо от служебных обязанностей.

«Куда бы вы ни поехали, главное — сменить деятельность, постараться не быть все время на связи. Многие берут с собой в отпуск ноутбук, телефон. На самом деле это очень истощает нашу нервную систему, выматывает, а потом мы мучаемся с мигренями, с лишним весом и с неудовлетворенностью в жизни. Пусть период отпуска, хотя бы три-десять дней, будет без работы, без общения с людьми, с которыми вы общаетесь ежедневно на службе», — дала совет Зародина.

Напомним, 11 августа глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за покупку туров по России. Компенсация будет начисляться на карты туристов в течение пяти дней.
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Общество , Социология , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ИА Sputnik
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