«Большая часть общества имеет расстройство личности»

Две трети россиян, страдающих от психических расстройств, не получают необходимого лечения из-за страха перед общественным осуждением, сообщили «Газете.Ru» в Российском обществе психиатров. «Твои проблемы — ерунда», «ты просто притворяешься», «забей на депрессию» — по словам пациентов, это лишь малый набор фраз, которые поступают в их адрес каждый день. «Газета.Ru» рассказывает, как стигматизация может погубить больного и в чем не прав Канье Уэст, романтизирующий биполярное расстройство.

«Страх перед помощью»

России снижается число людей, страдающих душевными болезнями, — об этом говорит статистика Минздрава , предоставленная «Газете.Ru». По данным ведомства, под наблюдение врачей-психиатров в 2019 году поступили 58,7 тыс. человек — это в два раза меньше, чем 20 лет назад, когда их число превысило 120 тыс. человек, и на 20% меньше, чем в 2010 году (тогда в России зафиксировали 74,3 тыс. пациентов психоневрологических диспансеров). При этом в ведомстве отмечают: за прошлый год число людей, обратившихся за консультацией и лечением, составило 399 тыс. человек, и это тоже меньше, чем, например, в 2005 году, когда помощи специалистов искали 450 тыс.

Однако в Российском обществе психиатров в статистику не верят: здесь убеждены, что эти цифры составляют лишь одну треть россиян, действительно страдающих ментальными болезнями. Оставшиеся две трети не становятся на учет и не получают лечение из-за стигматизации, то есть навешивания социальных ярлыков.

«Считают, что таких людей две трети. В диспансерах, поликлиниках мы встречаем только одну треть пациентов с психическими расстройствами. В то время как две трети боятся приходить на прием», — заявил «Газете.Ru» член общества, медицинский психолог, депрессолог и когнитивно-поведенческий терапевт Алексей Абрамов на основании опыта приема пациентов с ментальными болезнями.

По его словам, состояние пациентов с подобными недугами ухудшается из-за того, что общество навешивает на них клеймо «психов», а также не дает принять участие во многих социально важных аспектах жизни — в частности получить водительское удостоверение, устроиться на высокую должность и т. д.

«Из-за стигматизации огромное количество людей не получает адекватную, своевременную помощь. А это во многом определяет прогноз и характер течения заболевания. Если лечение не получают годами, то расстройство может стать хроническим. Есть такие случаи, когда люди по 20-30 лет страдают невротическими расстройствами.

Стигматизация — это дискриминация и так не защищенных слоев населения, а также страх людей перед посещением учреждений для получения необходимой помощи», — подчеркнул медицинских психолог.

Руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи Центра им. В. П. Сербского Анна Портнова призвала граждан с ментальными расстройствами, которые бояться осуждения, ходить к врачам конфиденциально.

«Стигматизация может привести к ухудшению состояния здоровья, качества жизни. Всегда лучше пойти к врачу — сделать это можно конфиденциально. Таким образом есть вероятность сохранить работоспособность, продолжить карьеру и вести полноценную жизнь», — отметила психиатр в разговоре с «Газетой.Ru».

«Каждый раз плевок в лицо»

Люди страдающие от психических расстройств, часто страдают от непонимания даже со стороны самых близких. Екатеринбуржец Кирилл Мирнов рассказал «Газете.Ru», что боялся стигматизации еще на первых порах атипичной депрессии — в 14 лет. Тогда он почувствовал первые симптомы: «постоянный страх, ощущение, что мир неживой и серый, а также искаженное восприятие действительности».

«Боялся, что родственники будут это замалчивать, не помогут, а мне станет стыдно, что другие знают. Думал, что со мной перестанут общаться и будут ждать только плохого. Были попытки рассказать о состоянии родственникам, когда все становилось хуже, но они перекидывали это на мою «замкнутость» и нежелание быть более социальным, а также плохое влияние друзей», — признался житель Урала «Газете.Ru».

Когда Мирнов все-таки набрался смелости и сообщил близким о планах посетить врача, они «посчитали это шуткой и забыли». Друзья, услышав о его симптомах, напротив, стали уверять, что они испытывают то же самое.

«Было видно, что это не так. В итоге я продолжал носить это все в себе, пытаться не выделяться на фоне остальных. Хотя с каждым месяцем становилось все тяжелее контролировать свое тело и действия», — рассказал екатеринбуржец.

Другая собеседница «Газеты.Ru», 20-летняя Рина Лесницкая вспоминает, что первые симптомы ее заболевания начались одновременно с травлей в школе.

«Я боялась приходить туда, у меня была постоянная тревога, просто хотела, чтобы от меня отстали, не могла выполнять домашние задания и заниматься любой умственной деятельностью. Я пыталась обратиться к школьной психологине, но она сказала: «Все с тобой нормально». Сейчас у меня три диагноза — пограничное расстройство личности, биполярное аффективное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)», — отметила девушка.

Она добавила, что в ходе болезни пережила все «стадии принятия от родни».

«До сих пор мне иногда говорят: депрессия от безделья, все твои проблемы — ерунда, есть настоящие больные, а есть ты, все это можно преодолеть самому, без таблеток и психотерапии. Каждый раз будто плевок в лицо», — сказала Лесницкая.

По словам девушки, невежество людей в сфере психических расстройств ее сильно «подкосило».

«Когда я была беспомощна перед их словами, когда мне нужна была поддержка, я получала разную дрянь: от «ты все придумала» до «забей ты на эту депрессию». Люди не понимают того, что мы больны и страдаем, что нам нужна помощь», — подчеркнула девушка.

Лидия Иванова из Казани (имя изменено по просьбе спикера) испытала все негативные стороны биполярного расстройства.

«Я подозревала, что у меня есть психическое расстройство с 2017 года, когда стали проявляться очевидные симптомы — глубокая депрессия, которая привела к попытке самоубийства, частая смена настроения, неконтролируемые поступки. Употребление алкоголя и наркотиков проявило заболевание еще больше. К психиатру я пошла в предсуицидальном состоянии», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

По словам девушки, стигматизация приводила к ухудшению состояния:

«Я еще больше уходила в себя и еще сильнее себя ненавидела. Сейчас в моем окружении находятся люди, которые все понимают, поэтому больше с таким не сталкиваюсь».

Когда Замира Сталина из Алма-Аты рассказала родственникам о поставленном ей диагнозе «биполярное аффективное расстройство», она столкнулась с единственной эмоцией — недоверием.

«Говорили, что это все ерунда и быть такого не может. Я сталкивалась с непониманием каждый день. Вечно пыталась оправдываться, что я не специально. Многие обижались на то, что я, допустим, не хотела гулять и веселиться, выходить из дома. Принимали мое депрессивное состояние за отговорки, думали, что я просто не хочу общаться и притворяюсь», — отметила девушка.

У москвички Полины Минеевой (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru») из-за депрессии начались проблемы в отношениях с молодым человеком.

«До того, как мне поставили диагноз, молодой человек не мог понять, что все происходящее со мной — это не «плохое настроение» и не «привлечение внимания», а реальные проблемы с психикой. Было очень обидно, что мое состояние не воспринимается всерьез», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

«Большая часть общества имеет расстройство личности»

Депрессолог Алексей Абрамов уверен: у дискриминации людей с психическими расстройствами есть три причины. Первая — историческая.

«В советское время психиатрия имела карательную функцию. Диссиденты и люди, имеющие неугодные взгляды, попадали в поле зрения психиатра. Теперь на человека, который страдает любым психическим расстройством, смотрят искоса», — пояснил он.

Второй причиной стигматизации считается непонимание людьми ощущений, которые испытывают люди с психическими расстройствами.

«Психические расстройства — это всегда качественно иное состояние физики. Поэтому человек, который ни разу не пребывал в состоянии, например, депрессии, не способен понять, почему человек не может выполнять даже простейшие вещи», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

При этом россияне, которые называют пациентов психодиспансеров «психами», сами, на самом деле, могут страдать от таких недугов, уверяет эксперт.

«У нас в обществе преобладают люди, которые не состоят под наблюдением в психоневрологических диспансерах. Большая их часть имеют расстройство личности, что относится к психопатическому уровню расстройств, либо невротическую симптоматику, что относится к невротическому спектру расстройств. Получается, люди, которые сейчас подвергают дискриминации людей с расстройствами, через два-три года сами могут прийти к полноценному неврозу», — сказал депрессолог.

Последней причиной стигматизации стало вступление в силу постановления Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством», уверен Абрамов. Согласно постановлению, в противопоказания к вождению входят шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, а также умственная отсталость.

«Тогда людей с различными спектрами расстройств объединили в одну группу противопоказаний, — объяснил медицинский психолог. — Любой психиатр знает, что психотический спектр — это, действительно, хроническое тяжелое заболевание, а психопатический — это компенсированный спектр, при котором человек может работать, жить в социуме, вести полноценный образ жизни. Невротический уровень считается самым легким — это полностью обратимое нервное расстройство. Из-за того, что со всеми этими болезнями нельзя получить документ, люди стали бояться обращаться в психоневрологический диспансер», — заявил медицинский психолог.

«Могут привести к смерти»

Но даже при самых тяжелых расстройствах бояться пациентов не стоит, заявили эксперты.

«Люди с психическими отклонениями совершают в процентном соотношении гораздо меньше жестоких преступлений, чем люди душевно здоровые. Не надо их сторониться — это достаточно дикое и нецивилизованное отношение друг к другу. Признаки неразвитого общества», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» глава отдела неотложной психиатрии и помощи Центра им. В. П. Сербского Портнова.

Больным, которые ведут себя пугающе в глазах здоровых людей, можно помочь как раз посредством доброжелательного отношения.

«Даже в таком тяжелом заболевании, как шизофрения, существует три компонента: биологический, социальный и психологический. С биологической точки зрения человека вылечить от шизофрении невозможно. Но мы можем добиться устойчивой социальной и психологической ремиссии — человек будет вести себя в обществе надлежащим образом, будет трудоустроен и критичен к своим поступкам. Качество его жизни повысится», — отметил психолог.

Особенно необходима поддержка людям, страдающим от депрессии и расстройства приема пищи — анорексии, булимии.

«Анорексия и депрессия — единственные психические расстройства, которые могут привести к смерти пациента. При депрессии могут возникнуть суицидальные мысли. Нервная анорексия — это просто доведение себя до истощения и необратимых изменений в организме, в частности нарушения сердечной деятельности и смерти. 10% больных анорексией погибают, если не обращаются к врачу», — пояснила психиатр Портнова.

Она добавила, что мешают лечению депрессии и те люди, которые утверждают, что этим диагнозом пациенты лишь прикрывают свою лень.

«Депрессия и плохое настроение — не одно и то же. Депрессия — это устойчивое снижение настроения, активности, в основе которого лежит нарушение обмена нейромедиаторов, то есть биологические причины. Нельзя взять себя в руки, если у тебя сахарный диабет и недостаток инсулина в организме. Также и при депрессии взять себя в руки не получится», — заявила глава отдела Центра им. Сербского.

Биполярное расстройство как тренд

Как отметил москвич Семен Красовский (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru»), страдающий от депрессии, во многом пренебрежительное отношение к ментально больным людям спровоцировали «показушные депрессивные девочки 13 лет», которые романтизируют психические расстройства. Между тем в Центре им. Сербского уверены, что романтизация душевных болезней также может привести к осложнениям.

«Если человек считает, что психические расстройства дают ему преимущество, то он заблуждается. Такого рода заблуждения есть в отношении детей с аутизмом. Многие думают, что люди с аутизмом — это гении, у которых нужно найти талант. На самом деле это не так. Данное заблуждение приводит к тому, что человек просто не получает необходимой помощи», — отметила психиатр Портнова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она добавила, что некоторые звезды музыкальной и киноиндустрии грешат романтизацией психических расстройств. Действительно, рэпер Канье Уэст еще в 2018 году на обложку своего альбома Ye поместил фразу: «I hate being bipolar. It's awesome» (Ненавижу страдать биполярным расстройством. Это потрясающе). В сборник включена песня Power, в которой музыкант называет свою болезнь суперсилой. Он также несколько раз упоминал это в эфирах знаменитых американских телешоу, получая в ответ одобрительные аплодисменты зрителей.

Многие СМИ пишут, что после действий Канье биполряное расстройство «стало трендом».