«Большая часть общества имеет расстройство личности»

«Страх перед помощью»
«Считают, что таких людей две трети. В диспансерах, поликлиниках мы встречаем только одну треть пациентов с психическими расстройствами. В то время как две трети боятся приходить на прием», — заявил «Газете.Ru» член общества, медицинский психолог, депрессолог и когнитивно-поведенческий терапевт Алексей Абрамов на основании опыта приема пациентов с ментальными болезнями.
«Из-за стигматизации огромное количество людей не получает адекватную, своевременную помощь. А это во многом определяет прогноз и характер течения заболевания. Если лечение не получают годами, то расстройство может стать хроническим. Есть такие случаи, когда люди по 20-30 лет страдают невротическими расстройствами.
Стигматизация — это дискриминация и так не защищенных слоев населения, а также страх людей перед посещением учреждений для получения необходимой помощи», — подчеркнул медицинских психолог.
«Стигматизация может привести к ухудшению состояния здоровья, качества жизни. Всегда лучше пойти к врачу — сделать это можно конфиденциально. Таким образом есть вероятность сохранить работоспособность, продолжить карьеру и вести полноценную жизнь», — отметила психиатр в разговоре с «Газетой.Ru».
«Каждый раз плевок в лицо»
«Боялся, что родственники будут это замалчивать, не помогут, а мне станет стыдно, что другие знают. Думал, что со мной перестанут общаться и будут ждать только плохого. Были попытки рассказать о состоянии родственникам, когда все становилось хуже, но они перекидывали это на мою «замкнутость» и нежелание быть более социальным, а также плохое влияние друзей», — признался житель Урала «Газете.Ru».
«Было видно, что это не так. В итоге я продолжал носить это все в себе, пытаться не выделяться на фоне остальных. Хотя с каждым месяцем становилось все тяжелее контролировать свое тело и действия», — рассказал екатеринбуржец.
«Я боялась приходить туда, у меня была постоянная тревога, просто хотела, чтобы от меня отстали, не могла выполнять домашние задания и заниматься любой умственной деятельностью. Я пыталась обратиться к школьной психологине, но она сказала: «Все с тобой нормально». Сейчас у меня три диагноза — пограничное расстройство личности, биполярное аффективное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)», — отметила девушка.
«До сих пор мне иногда говорят: депрессия от безделья, все твои проблемы — ерунда, есть настоящие больные, а есть ты, все это можно преодолеть самому, без таблеток и психотерапии. Каждый раз будто плевок в лицо», — сказала Лесницкая.
«Когда я была беспомощна перед их словами, когда мне нужна была поддержка, я получала разную дрянь: от «ты все придумала» до «забей ты на эту депрессию». Люди не понимают того, что мы больны и страдаем, что нам нужна помощь», — подчеркнула девушка.
«Я подозревала, что у меня есть психическое расстройство с 2017 года, когда стали проявляться очевидные симптомы — глубокая депрессия, которая привела к попытке самоубийства, частая смена настроения, неконтролируемые поступки. Употребление алкоголя и наркотиков проявило заболевание еще больше. К психиатру я пошла в предсуицидальном состоянии», — отметила собеседница «Газеты.Ru».
«Я еще больше уходила в себя и еще сильнее себя ненавидела. Сейчас в моем окружении находятся люди, которые все понимают, поэтому больше с таким не сталкиваюсь».
«Говорили, что это все ерунда и быть такого не может. Я сталкивалась с непониманием каждый день. Вечно пыталась оправдываться, что я не специально. Многие обижались на то, что я, допустим, не хотела гулять и веселиться, выходить из дома. Принимали мое депрессивное состояние за отговорки, думали, что я просто не хочу общаться и притворяюсь», — отметила девушка.
«До того, как мне поставили диагноз, молодой человек не мог понять, что все происходящее со мной — это не «плохое настроение» и не «привлечение внимания», а реальные проблемы с психикой. Было очень обидно, что мое состояние не воспринимается всерьез», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».
«Большая часть общества имеет расстройство личности»
«В советское время психиатрия имела карательную функцию. Диссиденты и люди, имеющие неугодные взгляды, попадали в поле зрения психиатра. Теперь на человека, который страдает любым психическим расстройством, смотрят искоса», — пояснил он.
«Психические расстройства — это всегда качественно иное состояние физики. Поэтому человек, который ни разу не пребывал в состоянии, например, депрессии, не способен понять, почему человек не может выполнять даже простейшие вещи», — отметил собеседник «Газеты.Ru».
«У нас в обществе преобладают люди, которые не состоят под наблюдением в психоневрологических диспансерах. Большая их часть имеют расстройство личности, что относится к психопатическому уровню расстройств, либо невротическую симптоматику, что относится к невротическому спектру расстройств. Получается, люди, которые сейчас подвергают дискриминации людей с расстройствами, через два-три года сами могут прийти к полноценному неврозу», — сказал депрессолог.
«Тогда людей с различными спектрами расстройств объединили в одну группу противопоказаний, — объяснил медицинский психолог. — Любой психиатр знает, что психотический спектр — это, действительно, хроническое тяжелое заболевание, а психопатический — это компенсированный спектр, при котором человек может работать, жить в социуме, вести полноценный образ жизни. Невротический уровень считается самым легким — это полностью обратимое нервное расстройство. Из-за того, что со всеми этими болезнями нельзя получить документ, люди стали бояться обращаться в психоневрологический диспансер», — заявил медицинский психолог.
«Могут привести к смерти»
«Люди с психическими отклонениями совершают в процентном соотношении гораздо меньше жестоких преступлений, чем люди душевно здоровые. Не надо их сторониться — это достаточно дикое и нецивилизованное отношение друг к другу. Признаки неразвитого общества», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» глава отдела неотложной психиатрии и помощи Центра им. В. П. Сербского Портнова.
«Даже в таком тяжелом заболевании, как шизофрения, существует три компонента: биологический, социальный и психологический. С биологической точки зрения человека вылечить от шизофрении невозможно. Но мы можем добиться устойчивой социальной и психологической ремиссии — человек будет вести себя в обществе надлежащим образом, будет трудоустроен и критичен к своим поступкам. Качество его жизни повысится», — отметил психолог.
«Анорексия и депрессия — единственные психические расстройства, которые могут привести к смерти пациента. При депрессии могут возникнуть суицидальные мысли. Нервная анорексия — это просто доведение себя до истощения и необратимых изменений в организме, в частности нарушения сердечной деятельности и смерти. 10% больных анорексией погибают, если не обращаются к врачу», — пояснила психиатр Портнова.
«Депрессия и плохое настроение — не одно и то же. Депрессия — это устойчивое снижение настроения, активности, в основе которого лежит нарушение обмена нейромедиаторов, то есть биологические причины. Нельзя взять себя в руки, если у тебя сахарный диабет и недостаток инсулина в организме. Также и при депрессии взять себя в руки не получится», — заявила глава отдела Центра им. Сербского.
Биполярное расстройство как тренд
«Если человек считает, что психические расстройства дают ему преимущество, то он заблуждается. Такого рода заблуждения есть в отношении детей с аутизмом. Многие думают, что люди с аутизмом — это гении, у которых нужно найти талант. На самом деле это не так. Данное заблуждение приводит к тому, что человек просто не получает необходимой помощи», — отметила психиатр Портнова в разговоре с «Газетой.Ru».
«Нужно помнить о том, что неправильное поведение звезд — например, хулиганство или проступки в состоянии опьянения — на самом деле ухудшает качество их жизни, вызывают страдания у самих личностей и у окружающих их лиц. Поэтому, если бы они получали помощь, то, мне кажется, качество их жизни было бы лучше», — заключила глава отдела центра им. Сербского.