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Ефремову нечем дышать 

Вероника Полынина 58 минут назад
Ефремову нечем дышать
Фото: ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил об «ужасных условиях» жизни актера на Арбате.

«Это Арбат, дом очень старый. Там газовая печь, очень душно. Условия ужасные. Центр Москвы, дышать нечем», — заявил Пашаев в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на запрет прогулок Ефремову, его слова приводит ТАСС.

По словам адвоката, когда он приходит домой к своему подзащитному, он старается надевать «минимум одежды» из-за духоты в квартире.
Он отметил, что без прогулок Михаилу Ефремову «крайне опасно жить в этой квартире».
Как ранее сообщал «Рамблер», Эльман Пашаев заявил, что врачи диагностировали у Михаила Ефремова нарушение речи, онемение конечностей, острое нарушение кровяного обращения, а также хроническую обструктивную болезнь легких. Адвокат обратил внимание, что «это очень серьезное заболевание», от которого умер отец Ефремова — народный артист СССР Олег Ефремов.
Общество , Эльман Пашаев , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва
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