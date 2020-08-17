Ефремову нечем дышать 

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«Это Арбат, дом очень старый. Там газовая печь, очень душно. Условия ужасные. Центр Москвы, дышать нечем», — заявил Пашаев в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на запрет прогулок Ефремову, его слова приводит ТАСС.

По словам адвоката, когда он приходит домой к своему подзащитному, он старается надевать «минимум одежды» из-за духоты в квартире.

Он отметил, что без прогулок Михаилу Ефремову «крайне опасно жить в этой квартире».