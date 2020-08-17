Ефремову нечем дышать 

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил об «ужасных условиях» жизни актера на Арбате.
«Это Арбат, дом очень старый. Там газовая печь, очень душно. Условия ужасные. Центр Москвы, дышать нечем», — заявил Пашаев в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на запрет прогулок Ефремову, его слова приводит ТАСС.
По словам адвоката, когда он приходит домой к своему подзащитному, он старается надевать «минимум одежды» из-за духоты в квартире.
Он отметил, что без прогулок Михаилу Ефремову «крайне опасно жить в этой квартире».
Как ранее сообщал «Рамблер», Эльман Пашаев заявил, что врачи диагностировали у Михаила Ефремова нарушение речи, онемение конечностей, острое нарушение кровяного обращения, а также хроническую обструктивную болезнь легких. Адвокат обратил внимание, что «это очень серьезное заболевание», от которого умер отец Ефремова — народный артист СССР Олег Ефремов.