Жизни Ефремова угрожает реальная опасность 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу прямо из зала заседаний Пресненского суда. Медики впоследствии заявили, что у артиста подозрение на инсульт. Сообщалось, что подсудимого актера отвезли в реанимацию, где он находился в тяжелом состоянии.

На фоне отсутствия подробностей о положении дел у популярного актера, в СМИ появились версии о том, что удар мог быть инсценирован. В частности, об этом заявил музыкант Юрий Лоза и организатор сети реабилитационных центров Никита Лушников . Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал тех, кто не верит в инсульт своего подзащитного «моральными уродами».

В настоящее время Ефремов находится дома под домашним арестом. 17 августа юрист заявил, что у Ефремова после инсульта развились осложнения из-за острого нарушения мозгового кровообращения: у него зафиксированы нарушение речи и онемение конечностей. Он подчеркнул, что жизни артиста угрожает реальная опасность, и отметил, что будет настаивать на том, чтобы его клиенту разрешили прогулки на свежем воздухе.