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Жизни Ефремова угрожает реальная опасность 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Жизни Ефремова угрожает реальная опасность
Фото: РИА Новости
У Михаила Ефремова медики зафиксировали нарушения речи и онемение конечностей, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. По его словам, жизни актера угрожает реальная опасность, сообщает «Москва 24».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов был госпитализирован в Боткинскую больницу прямо из зала заседаний Пресненского суда. Медики впоследствии заявили, что у артиста подозрение на инсульт. Сообщалось, что подсудимого актера отвезли в реанимацию, где он находился в тяжелом состоянии.
На фоне отсутствия подробностей о положении дел у популярного актера, в СМИ появились версии о том, что удар мог быть инсценирован. В частности, об этом заявил музыкант Юрий Лоза и организатор сети реабилитационных центров Никита Лушников. Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал тех, кто не верит в инсульт своего подзащитного «моральными уродами».
В настоящее время Ефремов находится дома под домашним арестом. 17 августа юрист заявил, что у Ефремова после инсульта развились осложнения из-за острого нарушения мозгового кровообращения: у него зафиксированы нарушение речи и онемение конечностей. Он подчеркнул, что жизни артиста угрожает реальная опасность, и отметил, что будет настаивать на том, чтобы его клиенту разрешили прогулки на свежем воздухе.
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Общество , Происшествия , Юрий Лоза , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Никита Лушников
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