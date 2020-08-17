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«Надеюсь, лето никогда не закончится» 

Александр Котлеткин 43 минуты назад
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер взволновала фанатов фото в купальнике. Спортсменка выложила снимок с отдыха у себя на странице в Instagram.
«Надеюсь, лето никогда не закончится», — подписала пост биатлонистка.
Поклонники Вивер тут же засыпали ее комплиментами.
«Прекрасные формы!» — написал один из пользователей социальной сети.
«Ты выглядишь потрясающе! Наслаждайся летом!» — пожелал другой.
Доротея Вирер — лучшая биатлонистка по итогам прошлого года. Спортсменка возглавила мировой рейтинг и завоевала большой Хрустальный глобус. Она также является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014 и 2018 годы).
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Общество , Фото , Доротея Вирер
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