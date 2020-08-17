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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер взволновала фанатов фото в купальнике. Спортсменка выложила снимок с отдыха у себя на странице в Instagram.

«Надеюсь, лето никогда не закончится», — подписала пост биатлонистка.

Поклонники Вивер тут же засыпали ее комплиментами.

«Прекрасные формы!» — написал один из пользователей социальной сети.

«Ты выглядишь потрясающе! Наслаждайся летом!» — пожелал другой.

Доротея Вирер — лучшая биатлонистка по итогам прошлого года. Спортсменка возглавила мировой рейтинг и завоевала большой Хрустальный глобус. Она также является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014 и 2018 годы).