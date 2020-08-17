Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Россия надеется на открытие границ с ЕС до конца года 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Аэрофлот» назвал сроки открытия границ с ЕС
Фото: РИА Новости
«Аэрофлот» рассчитывает, что границы со странами Евросоюза будут открыты до конца года. Об этом рассказал глава авиахолдинга Виталий Савельев в программе Марии Бондаревой.
По его словам, об эпидситуации в стране часто судят по выявляемости коронавируса. Но в России проводится большое количество тестирований. К примеру, в других странах тест делают только тогда, когда у человека есть какие-то симптомы.

«Многие страны ЕС нас не пускают, но раз в две недели ЕС пересматривает список и есть надежда, что нас пустят до конца 2020 года», — сказал Савельев.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в АТОР назвали страны, которые россияне смогут посетить в сентябре. В скором времени границы откроют Казахстан и Армения.
Видео дня. Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Башкирии найден временный компромисс: Хабиров приехал к протестующим В Башкирии найден временный компромисс: Хабиров приехал к протестующим В Россельхознадзоре назвали способы ввоза санкционных продуктов в РФ В Россельхознадзоре назвали способы ввоза санкционных продуктов в РФ Роспотребнадзор определил, где больше всего бактерий на кухне Роспотребнадзор определил, где больше всего бактерий на кухне
Общество , Виталий Савельев , ЕС , Аэрофлот , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
04:21
Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в метро
Происшествия Новости Москвы
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
00:11
Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео
В мире Политика
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
00:17
Опубликовано видео взрыва на пути следования военных РФ в Сирии
Происшествия Армия
Развалившийся пополам танкер попал на видео
00:29
Развалившийся пополам танкер попал на видео
В мире Происшествия
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение