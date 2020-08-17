«Аэрофлот» назвал сроки открытия границ с ЕС

«Аэрофлот» рассчитывает, что границы со странами Евросоюза будут открыты до конца года. Об этом рассказал глава авиахолдинга Виталий Савельев в программе Марии Бондаревой.

По его словам, об эпидситуации в стране часто судят по выявляемости коронавируса. Но в России проводится большое количество тестирований. К примеру, в других странах тест делают только тогда, когда у человека есть какие-то симптомы.

«Многие страны ЕС нас не пускают, но раз в две недели ЕС пересматривает список и есть надежда, что нас пустят до конца 2020 года», — сказал Савельев.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в АТОР назвали страны, которые россияне смогут посетить в сентябре. В скором времени границы откроют Казахстан и Армения.